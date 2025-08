Escola mais cara do mundo é internato para bilionários; saiba valores

Um dos institutos mais caros do mundo, o Institut Le Rosey é conhecido por educar filhos da elite; entenda tudo sobre internato suíço de luxo

Fundado em 1880 por Paul-Émile Carnal, o Instituto Le Rosey está no topo da lista de escolas mais caras do mundo. O internato de luxo fica localizado na Suíça e possui dois campus, sendo o principal localizado em Rolle no Cantão de Vaud, com um campus de inverno em Gstaad.

O campus do internato de luxo possui mais de 30 hectares e é composto por 15 prédios, incluindo um castelo medieval renovado para conforto, onde os estudantes podem aproveitar de uma enorme variedade de atividades esportivas e artísticas. Já no vilarejo de Gstaad, dedicado à temporada de inverno, os alunos podem dividir seu tempo entre as aulas e a possibilidade de esquiar todos os dias.

Conhecido como a “Escola dos Reis” por seu corpo estudantil de elite, alguns dos nomes com a Princesa Marie-Chantal, da Grécia, e suas irmãs Pia Getty e Alexandra von Furstenberg; os filhos de Diana Ross e Elizabeth Taylor, ou até mesmo o Príncipe Eduardo, o duque de Kent já passaram pelas salas de aula do instituto.

Como um dos internatos mais tradicionais e prestigiados do mundo, existem apenas cerca de 400 alunos que frequentam o instituto com idade entre 7 e 18 anos, vindos de mais de 60 países. Por sua natureza bilíngue e política de incentivo ao intercâmbio entre culturas, o colégio possui uma política de que apenas 10% dos seus estudantes podem ter a mesma nacionalidade.

A anuidade para estudar em um lugar tão exclusivo quanto o Le Rosey pode alcançar os 180 mil dólares, cerca de R$ 1 milhão na cotação atual, o que resulta em uma das mensalidades mais caras do mundo, aproximadamente R$ 83 mil. O resultado desse capital é uma taxa de 30% dos alunos aprovados nas melhores universidades ao redor do mundo.

O currículo do Le Rosey é voltado para o incentivo aos esportes e desenvolvimento de habilidades artísticas. Nele, os estudantes podem usufruir de mais de 53 salas de aula, 179 quartos com banheiros privativos para os estudantes, teatro de última geração, três refeitórios, auditório, dois ginásios, uma biblioteca com mais de 30 mil títulos do mundo todo, dez quadras de tênis, piscinas, campos de futebol, campo de rugby sintético, uma pista de corrida e um campo de tiro.

Além de toda a infraestrutura, o campus principal fica localizado à beira do Lago Genebra, com botes, iates e lanchas disponíveis para os alunos em atividades esportivas. Ao ar livre, os estudantes também podem aproveitar de um centro equestre privado com 30 cavalos. Já no vilarejo de inverno, os dias são divididos entre aulas pela manhã e a prática de esportes de inverno à tarde.

