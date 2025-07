Eriberto Leão chama atenção ao postar foto rara com os filhos: 'Família linda'

O ator Eriberto Leão compartilhou nas redes sociais uma foto aproveitando um momento de lazer ao lado de seus dois filhos, João e Gael

Eriberto Leão encantou os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 23, ao compartilhar uma foto ao lado de seus dois filhos, João, de 14 anos, e Gael, de quatro, frutos de seu casamento com Andrea Leão.

O clique em família foi feito no último domingo, 20, no estádio do Maracanã, durante o jogo entre Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro venceu o clássico por 1 a 0, com gol de Pedro.

Um detalhe no momento entre pai e filhos chamou a atenção dos seguidores. É que cada um deles torce para um time: João é torcedor do Flamengo, Gael do Fluminense e o ator, que está no ar em Êta Mundo Melhor! como o vilão Ernesto, é são-paulino.

Na legenda da publicação, Eriberto ressaltou que apesar de cada um ter seu time do coração, eles estão sempre juntos. "Domingo no Maracanã, juntos mesmo torcendo para times diferentes. Ser pai é uma grande missão, que eu abraço com todas minhas forças", escreveu o artista.

O post recebeu diversos comentários. "Cada um com sua torcida, isso é amor", disse uma seguidora. "Missão difícil! Mediar um FlaFlu", brincou outra. "Família linda", falou uma fã. "Amar é aceitar que o outro torça diferente, e ainda assim torcer junto. No fundo, a verdadeira vitória é essa: permanecer lado a lado, mesmo quando os corações batem por cores opostas", ressaltou mais um.

Eriberto Leão posta clique raro da esposa

Em novembro do ano passado, Eriberto Leão usou as redes sociais para compartilhar um clique raro de sua esposa, Andrea Leão, que completou mais um ano de vida. Em seu perfil no Instagram, o ator compartilhou uma foto em que a amada aparece sorridente em meio à natureza e prestou uma bela homenagem para ela.

"Hoje é o dia dela! O amor da minha vida, o amor da vida dos meus filhos, a mulher que faz a minha vida evoluir, que me faz ser um homem melhor a cada dia. Te amo tanto, Andrea! E desejo que sua luz ilumine cada vez mais esse mundo. Você faz a diferença. Muitas bênçãos, muita proteção, muita saúde e muitas alegrias! Sou muito afortunado de ter encontrado e reconhecido você, meu amor", disse ele. Veja a publicação!

