Equipe de Zé Felipe nega rumores de mudança no cachê após separação

Equipe de Zé Felipe emite comunicado oficial ao ver o artista envolvido em novos rumores após se separar de Virginia Fonseca

O cantor Zé Felipe foi alvo de novos rumores após se separar da influenciadora digital Virginia Fonseca há poucos dias. Nesta segunda-feira, 2, o Jornal Extra afirmou que o cachê dele teria aumentado após o fim do casamento. No entanto, a equipe dele desmentiu.

Em contato com a imprensa nesta tarde, a assessoria de imprensa dele divulgou um comunicado oficial para negar os rumores de que teriam mudado o valor do cachê do cantor. A equipe informou que ele continua cobrando a mesma quantia para fazer suas apresentações.

"Conforme dito anteriormente, nós da assessoria de imprensa de Zé Felipe e Virginia Fonseca temos dedicado parte de nosso tempo para combater fake news. Mais uma vez, nos colocamos a disposição para que chequem as informações. Desta vez, a desinformação é sobre o cachê de show do Zé Felipe, segundo o que vem sendo divulgado, o cantor aumentou o valor após a separação, mas isso não é verdade. Os valores permanecem os mesmos", informaram.

Zé Felipe voltou para a mansão nesta segunda-feira

Depois de revelar que ficou hospedado na casa dos pais após voltar de Portugal, Zé Felipe esteve na mansão onde os filhos moram na manhã desta segunda-feira. Ele foi tomar o café da manhã com as crianças enquanto Virginia estava fora para um compromisso profissional.

O anúncio da separação

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe anunciaram o fim do casamento em um post em conjunto na noite desta terça-feira, 27. Eles mostraram uma foto juntos em momento intimista e revelaram que não formam mais um casal.

"Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos", escreveram.

E completaram: "Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos. Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria pra seguir em frente".