Equipe de Virginia se pronuncia após pedido de indiciamento na CPI das Bits

Nome de Virginia Fonseca foi citado em pedido de indiciamento por crimes no relatório final da CPI das Bets e a equipe dela se pronuncia

Há algumas semanas, a influenciadora digital Virginia Fonseca prestou depoimento na CPI das Bets sobre a relação das casas de jogos de apostas com os influencers. Agora, o nome dela foi citado em pedido de indiciamento pelos crimes de publicidade enganosa e estelionato no relatório final da CPI. Com isso, a equipe dela se pronunciou.

Em um comunicado, os representantes de Virginia expressaram surpresa com a citação do nome dela. “A defesa técnica de Virginia Fonseca, com o respeito sempre demonstrado à CPI das Bets do Senado Federal e à sua relatora, recebeu com surpresa e espanto o relatório e voto pelo indiciamento da influenciadora digital, apresentando pela senadora Soraya Thronicke”, informaram.

E completaram: “Apesar disso, aguarda e confia no justo discernimento a ser dado pelo colegiado da CPI na votação final do relatório, quando haverá a manifestação dos eminentes Senadores integrantes da referida Comissão Parlamentar de Inquérito. A defesa se pronunciará oportunamente, após a deliberação colegiada final da CPI, sempre confiando que se observe à Virginia o mesmo tratamento dado a outros influenciadores digitais que, assim como ela, agiram licitamente na divulgação e publicidade das Bets, e que, no entanto, não constaram como indiciados na manifestação da relatora”.

O relatório da CPI das Bets foi encaminhado para análise de órgãos competentes, como o Ministério Público, a Advocacia-Geral da União e a Receita Federal.

Por que Virginia foi chamada para depor na CPI?

Virginia Fonseca foi chamada para depor na CPI das Bets em dezembro de 2024. O pedido foi feito pela senadora Soraya Thronicke, que é a relatora da CPI. Em sua justificativa, a senadora disse que a influencer esteve envolvida em campanhas de marketing para casas de apostas e que seu depoimento é importante para entender o papel de influenciadores na promoção de apostas online.

