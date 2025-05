Equipe de Preta Gil reage após rumores de valor milionário de tratamento

Equipe de Preta Gil revela se é verdade ou não sobre o suposto valor milionário do tratamento da cantora nos Estados Unidos contra o câncer

A cantora Preta Gil está nos Estados Unidos para passar por um tratamento experimental contra o câncer após esgotar as possibilidades no Brasil. No entanto, ela foi alvo de rumores de que teria gasto um valor milionário para buscar o tratamento no exterior.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, o tratamento dela teria custado US$ 7 milhões - cerca de R$ 36 milhões. Porém, a equipe da artista se pronunciou a respeito do valor e negou a informação, informou o site Quem.

Preta Gil viajou para os Estados Unidos há pouco tempo e já passou por consultas em Washington e Nova York. Nesta semana, ela encontrou sua sobrinha Flor Gil, que mora em NY.

Quanto tempo Preta Gil ficará nos EUA?

A cantora Preta Gil está nos Estados Unidos para iniciar um tratamento experimental contra o câncer com médicos especialistas em seu tipo de tumor. Ela embarcou na última segunda-feira, 12, e deverá ficar no exterior por um bom tempo. Tanto que o amigo dela, Gominho, revelou qual é a previsão de duração do tratamento neste momento.

Em conversa com o Portal Leo Dias, Gominho revelou que Preta Gil deverá ficar cerca de dois meses no exterior. “Pelo que tinham falado, ela está indo para um ou dois meses. E aí vai vendo como vai ser. Se ela vai querer vir para cá para dar uma passeada e voltar, ela vai entende tudo quando chegar nas consultas”, afirmou ele.

Inclusive, ele comentou que a amiga fez uma boa viagem e que ele já está saudoso por não ter viajado com ela. "Falei com ela ontem e hoje. Ela está bem, fez boa viagem, foi com amigos nossos, a doutora. Não vou mentir que ela foi bem, mas eu fiquei mal. Pra mim foi estranho, desde o começo estou com ela, acompanhando tudo. E não estar agora nesse momento tão importante me doeu um pouco, mas sei o quanto ela quer que eu esteja trabalhando, sei o quanto está bem amparada. Mas a gente se fala o tempo inteiro. Saí de casa e ela estava descansando da viagem", disse ele.

Leia também: Preta Gil investe milhões em tratamento contra o câncer nos EUA, diz colunista