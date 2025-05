Equipe de Aline Borges rebate boatos e comprova registro profissional: 'Manchar trajetória'

Atriz de Dona de Mim, Aline Borges quebra o silêncio sobre falta de DRT

A atriz Aline Borges (50), no ar como a vilã Tânia na novela Dona de Mim, da TV Globo, foi alvo de especulações nos últimos dias sobre a legalidade de sua atuação profissional. Segundo informações da coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, a artista estaria trabalhando sem DRT — o registro profissional exigido para o exercício legal da profissão de ator no Brasil.

Procurada pela CARAS Brasil, a assessoria de imprensa de Aline esclareceu a situação e justificou comprovações oficiais de que a atriz possui, sim, o registro profissional exigido por lei. Além disso, reagiu com firmeza às alegações, classificando-as como falsas e prejudiciais à imagem de uma artista com mais de três décadas de carreira.

"Em virtude das especulações na imprensa de que a atriz Aline Borges estaria trabalhando de forma irregular por não ter DRT, a assessoria de imprensa da artista vem a público afirmar que a informação é falsa", diz o comunicado.

A nota ainda detalha que Aline Gomes Borges foi registrada como atriz no dia 8 de março de 2001, conforme processo nº 13041.206573/2025-77, sendo o registro válido em todo o território nacional. O documento foi emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com base na Lei nº 6.533/1978 e no Decreto nº 82.385/1978, que regulamentam o exercício das profissões de artista e técnico em espetáculos de diversões.

LEIA TAMBÉM:Diagnóstico de Cartolano é revelado após ele ‘abandonar’ o Fofocalizando

A equipe da artista ressaltou ainda o impacto que as informações publicadas podem causar, não apenas à reputação de uma profissional, mas também ao exemplo que ela representa para tantas pessoas. "Aline é uma profissional com 30 anos de carreira [...] É uma irresponsabilidade, portanto, manchar com inverdades o que uma pessoa, uma artista com uma voz expressiva na sociedade, tem de mais precioso: seu nome, seu caráter, sua história", finaliza a nota.