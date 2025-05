Enzo Celulari relata emoção com atitude da irmã: 'Me fazendo chorar'

Enzo Celulari, filho mais velho de Claudia Raia e Edson Celulari, compartilhou uma surpresa especial recebida da irmã, Sophia Raia

O empresário Enzo Celulari usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 21, para compartilhar com o público uma sequência de registros especiais de seus últimos dias em Nova York, nos Estados Unidos. O jovem desembarcou no local para acompanhar de perto a formatura da irmã, Sophia Raia, que estudou Artes e Comunicação.

Em meio aos registros, Enzo revelou que se emocionou com uma atitude de Sophia. Na foto, registrada em um restaurante, o filho mais velho de Claudia Raia e Edson Celulari mostrou um recado escrito pela irmã direcionado a ele.

"Chubs [apelido carinhoso de Enzo], de todos os almoços que você me deu, quem paga a conta hoje sou eu. Te amo, Sophia", escreveu a jovem em um cartão. Na legenda, Enzo Celulari relatou sua emoção com a mensagem: "Sosô me fazendo chorar (de novo)", declarou ele.

Além da surpresa da irmã, o empresário também mostrou registros de passeios em Nova York, incluindo idas ao cinema, teatro, bar e um dia ao ar livre junto com os irmãos caçulas, Luca, de 2 anos, e Chiara Roepke, de 3.

O menino é fruto do atual casamento de Claudia Raia com Jarbas Homem de Mello; já a pequena Chiara é filha de Edson Celulari com Karin Roepke. As duas famílias, inclusive, se reuniram em Nova York para celebrar a formatura de Sophia Raia.

Enzo Celulari revela emoção com recado da irmã, Sophia Raia - Reprodução/Instagram

Os filhos de Claudia Raia e Edson Celulari reunidos

Nos últimos dias, Enzo dividiu com o público um registro encantador em família. Em seu perfil oficial, o filho dos atores Claudia Raia e Edson Celulari compartilhou uma foto fofíssima ao lado dos três irmãos: Sophia Raia, Luca Raia e Chiara Roepke.

Na imagem, Enzo e Sophia, filhos mais velhos de Claudia e Edson, aparecem sorridentes junto com os caçulas. O pequeno Luca, de 2 anos, é fruto do atual casamento da atriz com Jarbas Homem de Mello; já Chiara é herdeira do ator com Karin Roepke.

"Que bom que a gente se tem", declarou o empresário na legenda da postagem. Nos comentários, os internautas, que ficaram encantados com o registro, deixaram mensagens carinhosas a toda a família de Enzo Celulari; confira o registro!

