Enzo Celulari encanta ao reunir os 3 irmãos em foto especial: 'Quanto amor'

O empresário Enzo Celulari usou as redes sociais na noite de segunda-feira, 19, para dividir com o público um registro encantador em família. Em seu perfil oficial, o filho dos atores Claudia Raia e Edson Celulari compartilhou uma foto fofíssima ao lado dos três irmãos: Sophia Raia, Luca Raia e Chiara Roepke.

Na imagem, Enzo e Sophia, filhos mais velhos de Claudia e Edson, aparecem sorridentes junto com os caçulas. O pequeno Luca, de 2 anos, é fruto do atual casamento da atriz com Jarbas Homem de Mello; já Chiara é herdeira do ator com Karin Roepke.

" Que bom que a gente se tem ", declarou o empresário na legenda da postagem. Nos comentários, os internautas, que ficaram encantados com o registro, deixaram mensagens carinhosas a toda a família de Enzo Celulari.

"Ain, quanto amor nessa foto! Lindos!", escreveu uma seguidora. "Ai que fofura!", disse outra. "Preciosos demais”, falou uma terceira. "É muita beleza e amor em uma foto só", derreteu-se mais uma.

A foto ao lado dos irmãos compartilhada por Enzo foi registrada durante uma reunião das duas famílias em Nova York. Claudia Raia e Edson Celulari se reuniram para comemorar a formatura de Sophia, ocorrida na última semana.

"Família reunida, com todos os irmãos bem juntinhos em um só abraço de amor para celebrar nossa menina luz Sophia Raia! Filha, sua conquista ilumina a todos nós. Amamos você mais que tudo! O mundo é seu", escreveu Claudia ao exibir o álbum de fotos do momento especial.

Quando Claudia Raia e Edson Celulari se separaram?

Os atores Claudia Raia e Edson Celulari anunciaram publicamente a separação em 2010, após 17 anos de casamento. Dois anos depois do término, a artista conheceu o atual marido, Jarbas Homem de Mello, em uma peça teatral, oficializando a união em 2015. Juntos, eles tiveram Luca.

Edson, por sua vez, se casou com Karin Roepke em 2017, em uma cerimônia intimista na Itália. Juntos desde 2011, eles são pais da pequena Chiara, nascida em 2022.

