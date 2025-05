Enzo Celulari comemora formatura da irmã, Sophia Raia, nos EUA

Filho de Claudia Raia e Edson Celulari, Enzo Celulari comemora formação da irmã, Sophia Raia, em Universidade de Nova York

A filha de Claudia Raia e Edson Celulari, Sophia Raia, de 22 anos, formou-se na Universidade de Nova York e gerou orgulho para toda a família. Além dos pais, o irmão, Enzo Celulari, de 28 anos, também comemorou a formatura dela em sua rede social.

O empresário então compartilhou cliques do momento celebrando a conquista da irmã. Nos registros, a herdeira dos atores apareceu usando uma beca e chapéu na cabeça. Para evento especial, Sophia Raia apostou em um vestido bege com detalhes de flores.

"O mundo é seu", escreveu Enzo Celulari na legenda ao ainda colocar o número "um" para simbolizar que a sua irmã é a primeira.

Para quem não sabe, a filha de Claudia Raia e Edson Celulari se formou em Artes e Comunicação na Universidade de Nova York. Na rede social, a atriz postou mais cliques da formatura. Além dela, a filha da apresentadora e jornalista Sandra Annenberg também se formou na mesma faculdade nesta quinta-feira, 15.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Enzo Raia Celulari (@enzocelulari)

Enzo Celulari responde pergunta sobre a ex-namorada Bruna Marquezine

O influencer e empresário Enzo Celulari foi curtir o carnaval em Salvador, na Bahia, e surpreendeu com sua reação ao ser questionado sobre o fim do namoro de Bruna Marquezine e João Guilherme. Ele já namorou com a atriz entre 2020 e 2021.

Em entrevista ao Portal iBahia, o rapaz foi questionado sobre a solteirice da ex-namorada e ele disse que quer que ela seja feliz. “Eu acho que cada um tem sua vida. Que seja feliz, solteira ou namorando. Tem que estar feliz”, afirmou.

Vale lembrar que Bruna Marquezine e João Guilherme anunciaram o fim do namoro em fevereiro. A separação aconteceu poucos dias após ela ir até a fazenda do cantor Leonardo para celebrar o aniversário do namorado.