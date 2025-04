Entenda como foi feito o embalsamento do corpo do Papa Francisco

Vaticano realizou uma técnica de embalsamento moderno para preservar o corpo do Papa Francisco para os vários dias de velório e funeral

O Papa Francisco faleceu no dia 21 de abril, aos 88 anos, mas só será sepultado no próximo final de semana. Com isso, o corpo dele passou por um processo de embalsamento moderno para ficar exposto por vários dias antes de encontrar seu descanso eterno. Entenda como o procedimento foi feito:

De acordo com o Jornal O Globo, o Vaticano solicitou procedimentos para preservar o corpo do papa para os rituais de despedida. A técnica escolhida foi o embalsamento moderno, que permite que o corpo fique intacto mesmo sob o clima úmido de Roma nesta época do ano.

O site DailyMail conversou com o anatomista Nikola Tomov, da Universidade de Berna, que informou que o Vaticano aderiu à técnica moderna de embalsamento em 1914. A técnica é feita a partir da drenagem do sangue por meio da veia do pescoço ou da virilha, por onde também é aplicado uma mistura de formol, álcool, água e corantes. Essa substância evita que as bactérias iniciem o processo de decomposição.

O velório do papa

O velório do Papa Francisco começou nesta quarta-feira, 23, e é aberto ao público. Os fiéis podem visitar a Basílica de São Pedro para prestarem suas últimas homenagens. No início da tarde, a fila estava enorme e demorava mais de 3 horas para percorrer o caminho até o caixão.

O funeral acontecerá no sábado, 26, a partir das 10h (5h em Brasília) com uma missa na Praça de São Pedro. Neste dia são esperados chefes de estado do mundo todo e também uma multidão de fiéis. No final da missa de corpo presente, o caixão será sepultado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma.

A causa da morte do papa

Na tarde desta segunda-feira, 21, os representantes do Vaticano divulgaram oficialmente qual foi a causa da morte do Papa Francisco. Ele faleceu aos 88 anos durante a madrugada desta segunda-feira.

De acordo com o Vaticano, o papa, batizado como Jorge Mario Bergoglio, sofreu um derrame - também chamado de AVC Cerebral - pela manhã e entrou em coma. Logo depois, ele teve um ataque cardíaco irreversível e faleceu. A morte foi confirmada pelo Dr. Andrea Arcangeli, chefe do departamento médico do Vaticano.

O papa também tinha outras complicações de saúde, como episódios de insuficiência respiratória, pneumonia bilateral, diabetes do tipo 2 e hipertensão. Ele morreu às 7h35, horário do Vaticano.

