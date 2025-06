À espera de Zuza, Nattan tem reação inusitada ao fazer show em Belém

O cantor Nattan, que espera a primeira filha com a influencer Rafa Kalimann, se sensibiliza após apresentação em meio aos preparativos para a paternidade

O cantor Nattan realizou, na noite do último domingo, 15, a sua apresentação no Parárraiá, o São João da Amazônia . Na ocasião, o artista, que está à espera de Zuza, sua primeira filha com a influencer Rafa Kalimann, performou para cerca de 150 mil pessoas e embalou hits para o público de Belém, no Pará. Após o show, inclusive, ele chamou a atenção ao reagir à experiência .

"O que a gente fez ali hoje acho que nunca aconteceu. Que loucura que foi, derrubamos tudo! Meu Pará... amo Belém do fundo do coração. Amo esse estado maravilhoso de ponta a ponta. Gratidão demais", declarou.

Confira, abaixo, imagens da apresentação:

Nattan revela decisão de Rafa Kalimann envolvendo a gravidez

Após Rafa Kalimann e Nattan anunciarem a gravidez de Zuza, os fãs do casal ficaram curiosos para saber alguns detalhes sobre a gestação da atriz e apresentadora.

Em entrevista ao portal LeoDias, Narran declarou que a companheira decidiu que não divulgaria publicamente esta informação e que a vontade da amada será respeitada:

"Se ela quiser falar, acho que em algum momento ela vai falar nas redes sociais ou pra alguém, mas ela me pediu isso, então eu acho que eu vou respeitar", declarou.

Recentemente, Nattan revelou que tomou duas decisões importantes após descobrir que será pai. Além de deixar o consumo de bebidas alcoólicas de lado durante o período de gestação de Rafa, o artista também vendeu sua mansão dos sonhos, construída em Fortaleza, no Ceará. Veja!

