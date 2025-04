Em Roma para cobrir a morte do Papa, César Tralli confessa: 'Impressionante'

O apresentador Cesar Tralli desembarcou em Roma, na Itália, na manhã desta terça-feira (22), para cobrir os desdobramentos da morte do Papa Francisco

O apresentador Cesar Tralli desembarcou em Roma, na Itália, na manhã desta terça-feira (22), para cobrir os desdobramentos da morte do Papa Francisco, que faleceu na segunda-feira (21), aos 88 anos, após complicações de saúde. Direto da Praça de São Pedro, o jornalista mostrou o clima no local e a movimentação de fiéis.

"Terça-feira, Praça de São Pedro. Está lotado isso daqui. Dia lindo em Roma, não tem uma nuvem no céu e a gente acompanhando portanto aí os momentos finais para o funeral do Papa Francisco. Impressionante a quantidade de gente aqui. De turista, de imprensa do mundo todo, de fiéis, de devotos do Papa Francisco", confessou ele.

"Encontrei muita gente pelo caminho. Estou aqui em Roma desde as 6 horas da manhã, horário loval, aí no Brasil são cinco horas na frente (hora de Brasília) e a gente está preparando um 'Jornal Hoje' todo especial para você, com todas as informações importantes sobre o funeral do Papa Francisco", complementou.

Cesar Tralli viaja às pressas para Roma: ‘Momento importante’

Após a notícia da morte do líder da igreja católica, Cesar Tralli mostrou um vídeo direto do aeroporto para comunicar que fará parte da equipe de jornalismo da Globo que estará na Europa para acompanhar o funeral do papa e o conclave da Igreja Católica.

"Estou no aeroporto internacional de São Paulo, já despachei as malas, agora vou só com a bagagem de mão. Estou indo para Roma. Chego lá na Itália amanhã cedo. E eu vou reforçar essa cobertura especial da morte do Papa Francisco. Você vai acompanhar o nosso trabalho todo de lá, uma equipe grande, tem gente indo do Rio de Janeiro, eu aqui de São Paulo, nossa equipe de Londres, nossa correspondente na Itália. Nesse momento importante, nós todos mobilizados para o jornalismo da Globo. A gente se vê amanhã direto de Roma”, disse ele.

