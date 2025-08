Em primeiro post após a morte de Preta Gil, ex-marido rebate fãs da cantora

Ex-marido de Preta Gil (1974-2025), o personal trainer Rodrigo Godoy rebateu comentários após reaparecer nas redes sociais

Ex-marido de Preta Gil (1974-2025), o personal trainer Rodrigo Godoy reapareceu nas redes sociais no último domingo, 3, cerca de 13 dias após a morte da cantora. Após duas semanas de ausência, o personal trainer fez um post no Instagram e fez questão de rebater as críticas que recebeu nos comentários.

Na publicação, ele compartilhou três fotos em momentos diferentes: uma de perfil, outra empinando pipa e uma terceira com o céu ao fundo. Na legenda, ele disse: “Firme e seguro”. Já nos comentários, Rodrigo recebeu vários comentários em tom crítico e rebateu diretamente algumas das mensagens.

A um internauta que afirmou que ele está com a consciência pesada, Rodrigo respondeu: “Donos da razão”. Já para quem o culpou pela morte da ex-esposa, disparou: “Para de falar m*rda, mulher!”. Quando uma seguidora questionou sua profissão — “Esse ex vive de quê?” —, ele respondeu com rebateu: “Fotossíntese”.

"Ele fugiu do Instagram por medo dos comentários. Acho que as suas respostas estão equivocadas ao responder os comentários referente ao que fez com Preta, pois não teve coragem de postar nada aqui quando ela se foi, preferiu fugir ao encarar o Instagram", apontou outra pessoa.

"Senhora psicóloga, quem está completamente equivocada aqui é a senhora que não sabe de nada", rebateu Rodrigo. "Primeiramente, você não tem que achar nada. Segundamente, é que não sou obrigado a ler as atrocidades que vocês escrevem com certezas absurdas de quem realmente não sabe de nada", ele respondeu.

O personal trainer também recebeu mensagens de apoio. "Pessoal, deixa o cara em paz, já foi,ninguém é obrigado a ficar com ninguém independente da situação, vida que segue", falou uma. "Em uma relação existem 2 verdades, eles se amaram e depois acabou como qualquer outra relação,agora vida que segue", falou outra.

Diante da enxurrada de comentários, Godoy restringiu os comentários na publicação, permitindo interações apenas de perfis selecionados.

Rodrigo Godoy rebate comentários no Instagram

O casamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy



O casamento de Preta e Rodrigo aconteceu em uma igreja tradicional do Rio de Janeiro em 2015. Os dois romperam o relacionamento pouco tempo depois que ela recebeu o diagnóstico de câncer colorretal em 2023.

