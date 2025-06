Em meio à polêmica com Murilo Huff, Dona Ruth posta momento com o neto

Mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth posta clique de sua rotina noturna com o neto após disputa na justiça com Murilo Huff vir a público

A mãe da cantora Marília Mendonça (1995-2021), Dona Ruth, compartilhou mais um momento de sua rotina com o neto, Leo, de cinco anos. Na noite desta terça-feira, 24, a senhora publicou uma selfie antes de dormir com o menino.

Mais cedo, Dona Ruth já havia postado um registro logo ao acordarem, dando a entender que eles têm o costume de dormirem juntos. "Boa noite", disse ela, que horas antes escreveu um texto sobre cuidar do neto e não receber pensão de Murilo Huff.

Depois da declaração dela, o cantor, que entrou na justiça pedindo a guarda unilateral do garoto, defendeu-se exibindo os comprovantes de pagamentos de escola e outros custos do herdeiro.

Dona Ruth também publicou um vídeo mostrando como monta mochila de Leo para a escola. A mãe de Marília Mendonça explicou quais cuidados tem que tomar com o pequeno por conta da diabetes dele e outras questões.

O que Dona Ruth falou de Murilo Huff?

Mãe de Marília Mendonça (1995-2021), Dona Ruth se pronunciou em um novo depoimento nas redes sociais sobre o caso do cantor Murilo Huff ter ido à justiça para pedir a guarda unilateral de Léo, de 5 anos. Nesta terça-feira, 24, ela citou que o cantor não paga pensão alimentícia para o filho e falou sobre proteger o patrimônio que o menino herdou da mãe falecida.

"Eu sempre cuidei do bem-estar do meu neto. Desde o dia em que ele nasceu até o dia de hoje, nunca lhe falou amor, cuidado… Já passamos por diversos momentos difíceis. Lembro que a própria diabetes do Léo foi diagnosticada a partir de uma suspeita levantada por mim, pois por conhecê-lo a fundo, sabia que algo não estava bem com a saúde do meu neto após o falecimento da minha filha. O Léo nunca recebeu nenhum centavo de pensão do pai, mas jamais ataquei a integridade dele, pelo contrário, sempre defendi que o Léo respeitasse e amasse o pai dele. Quando ao patrimônio do Léo, podem ter certeza de que este está sendo muito protegido, inclusive submetido a prestação de contas na ação de inventário do patrimônio que a minha filha deixou e que está até hoje em andamento. Educo meu neto para que ele seja um homem de verdade, com valores morais e éticos acima de tudo. Que ame o próximo independentemente de cor ou raça. Vou lutar contra tudo aquilo que for contrário a esses valores, seja por parte de quem quer que seja. A verdade um dia será apresentada e tenho certeza de que a justiça será feita. Em respeito ao meu neto e seguindo a determinação judicial, não vou manifestar tudo agora, mas não posso me calar diante de atitude tão desumana com uma mulher, mãe e avó”, escreveu.