Em jogo do Brasil, Deborah Secco surge colada com seu novo namorado; veja

Com seu novo namorado, Dudu Borges, Deborah Secco surge em camarote para curtir o jogo do Brasil; atriz assumiu novo relacionamento em março

A atriz Deborah Secco surgiu com seu novo namorado, o produtor musical Dudu Borges, no jogo do Brasil, em São Paulo. Na noite desta terça-feira, 10, aconteceu a partida da Seleção Brasileira contra o Paraguai e a famosa marcou presença com o amado.

Em um camarote no estádio, a musa apareceu coladinha com seu eleito, com quem confirmou o relacionamento em março deste ano. Para a ocasião, a artista apostou em um look amarelo nada discreto.

Para combinar com a camisa do Brasil, Deborah Secco colocou uma calça amarela tipo de couro, casaco preto de frio e bolsa também preta.

Ainda nas últimas semanas, a atriz fez outra aparição em público com Dudu Borges. Na ocasião, eles foram fotografados na gravação de um DVD em São Paulo. É bom lembrar que o eleito é o primeiro que ela assumiu desde o fim de seu casamento com Hugo Moura, pai de sua filha Maria Flor.

Fotos: Rafael Cusato/Brazil News

Deborah Secco e o namorado - Fotos: Tomze Fonseca/ AgNews

Quem é Dudu Borges?

Nascido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Dudu Borges tem 41 anos de idade, é produtor musical, compositor e multi-instrumentista . Apesar de somar mais de 440 mil seguidores nas redes sociais, ele é discreto em relação à vida pessoal e costuma compartilhar em seu perfil somente parcerias profissionais.

O novo namorado de Deborah Secco é responsável por hits como 'Ai Se Eu Te Pego', sucesso na voz do cantor Michel Teló, e 'Chora Me Liga', da dupla sertaneja João Bosco e Vinicius. Dudu também está por trás de diversas canções de grandes artistas como Luan Santana, Bruno e Marrone, Ivete Sangalo e até a ex-RBD Dulce Maria.

Além disso, o produtor musical também é ex-integrante da banda de rock cristão 'Resgate', onde atuava como tecladista. Em 2022, Dudu Borges namorou a também atriz Alice Wegmann, que estará no ar em breve no remake de 'Vale Tudo', da TV Globo.

Vale lembrar que este é o primeiro relacionamento que Deborah Secco assume publicamente desde o fim da união com Hugo Moura. Os dois ficaram juntos por cerca de 8 anos e são pais da pequena Maria Flor, de 9.