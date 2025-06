A atriz Luana Piovani abre o coração sobre a vida íntima e admite se sentir "anestesiada" pela busca em encontrar um homem para se relacionar

A atriz Luana Piovani, de 48 anos, decidiu abrir o coração sobre a sua vida amorosa e deu detalhes sobre a sua intimidade durante uma entrevista recente. Isso porque ela desabafou sobre as dificuldades na busca de um homem para engatar um relacionamento.

"Os homens héteros interessantes são muito difíceis. Eu disse esses tempos, quando fui ao Brasil, que eles não foram na terapia, ao dentista e ao dermatologista... então fica realmente difícil", declarou em entrevista à revista Entre Rios.

"Fica puxado, né? Os novinhos não tem nada na cabeça; os da minha idade estão com a forma jogada no lixo; e os que são educados, sorridentes, bem vestidos, bem cuidados são gays, da fruta que eu chupo eles querem até o caroço", emendou.

E completou: "Tem uma hora em que você está com tanta fome que a fome passa. Transcende. Eu estou nesse momento, anestesiada", concluiu.

Confira, abaixo, o trecho:

Luana Piovani reflete após separação de Virginia e Zé Felipe

Recentemente, Luana Piovani veio, por meio de suas redes sociais, compartilhar uma reflexão com os seguidores a respeito do fim do casamento da influencer Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe. O ex-casal anunciou o término no dia 27 de maio após cinco anos de união.

O momento, inclusive, aconteceu após ela trocar farpas com o cantor. Na reflexão, ela repostou um vídeo de outro influenciador opinando sobre o estado emocional de Virginia em meio aos últimos acontecimentos, incluindo a CPI das Bets.

Na legenda, a atriz refletiu: "Olha, alguém desses milhões que seguem esses limítrofes manda esse vídeo, quem sabe eles não fazem uma escolha melhor e tem chance de ter um futuro feliz". Veja!

