Em clima de lua de mel, filha de Gugu Liberato curte praia após casamento

Sofia Liberato, filha de Gugu, se casou com o piloto Gabriel Gravino em Orlando e iniciou a lua de mel em hotel à beira-mar na mesma cidade

Filha do apresentador Gugu Liberato (1959-2019) e Rose Miriam Di Matteo, a jovem Sofia Liberato, de 21 anos, se casou com o piloto Gabriel Gravino na última sexta-feira, 16, em Orlando, nos Estados Unidos. Após a cerimônia, os dois iniciaram a lua de mel em um hotel à beira-mar na mesma cidade.

O genro de Gugu mostrou alguns cliques da lua de mel neste domingo, 18. Entre os registros, ele e Sofia curtem a praia com amigos e também aparecem em uma foto romântica com o pôr do sol ao fundo. A jovem também dividiu fotos do seu dia de folga.

Sofia Liberato e marido posam com amigos em lua de mel na praia - Foto: Reprodução/Instagram

Como foi o casamento de Sofia Liberato?

Os noivos escolheram celebrar a união em um gramado com vista para o lago e com os convidados sentados em cadeiras. Logo em seguida, a festa aconteceu em um salão, no qual a decoração foi feita com flores brancas e mesas espalhadas pelo local.

Para o dia especial, a noiva escolheu um modelo de alça e com várias flores na parte debaixo do vestido e na cauda. Além disso, a jovem de 21 anos optou por não usar véu. O casal chegou à cerimônia em um carro de luxo: uma Ferrari vermelha, veículo em que o jovem estava dirigindo. No vídeo publicado nos Stories de Sofia, o noivo deixou a direção para abrir a porta para a noiva descer. Depois, eles caminharam juntos para o altar.

