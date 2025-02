Eliezer recebe mensagem inusitada da babá da filha e diverte os seguidores

O ex-BBB Eliezer estava em reunião quando recebeu uma atualização curiosa da profissional sobre a filha com Viih Tube, Lua Di Felice, de um ano

O ex-BBB e influenciador digital Eliezer Netto, de 35 anos, divertiu os seus mais de cinco milhões de seguidores em seu perfil no Instagram ao compartilhar uma mensagem que recebeu de Vilma, babá de Lua Di Felice, de dois anos. Isso porque o famoso estava em reunião nesta segunda-feira, 3, e não se aguentou ao ver a atualização inusitada da profissional sobre a pequena.

Na imagem, publicada no story do perfil de Eliezer no Instagram, o ex-BBB aparece dentro de uma salão de reunião, enquanto segura um celular aberto na conversa com a profissional. Direta, Vilma mandou duas fotos da criança e atualizou o que havia acontecido nas últimas horas.

"Fez um cocozão e já tomou banho e já comeu fruta", escreveu na mensagens a Eliezer, que é casado com a influenciadora e ex- BBBViih Tube. E complementou na publicação: "Enquanto isso, na reunião", divetiu-se.

Além de Lua, Eliezer também é pai de Ravi, de dois meses ambos frutos do casamento com Viih Tube.

Viih Tube alerta fãs sobre golpe com seu nome

Nesta segunda-feira, 3, Viih Tube veio a público alertar os seus fãs sobre um golpe envolvendo o seu nome. Isso porque, com o uso de inteligência artificial, Viih Tube aparece fazendo publicidade de um cartão de crédito que nem sequer existe.

A famosa repostou a publicação da própria empresa sobre o tema e fez questão de se pronunciar. "Estão usando um vídeo meu com inteligência artificial sobre um cartão que não existe. Cuidado! Não caia nisso", disse por meio dos stories em seu perfil no Instagram. Confira!

Leia também: Viih Tube revela que ela e a filha Lua pegaram virose: 'Melhorando'