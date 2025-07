Eliezer se irrita com comentário sobre seus filhos e dispara: 'Parem'

O influenciador digital Eliezer não ficou calado ao ler um comentário sobre seus filhos, Lua, de 2 anos, e Ravi, de oito meses

O influenciador digital Eliezer não ficou calado ao ler um comentário sobre seus filhos, Lua, de 2 anos, e Ravi, de oito meses, que são frutos de seu relacionamento com a influenciadora digital Viih Tube. Em uma publicação nas redes sociais, ele rebateu uma internauta que afirmou que os mesversários da primogênita foram melhores que os do caçula.

"Só acho que quando ele crescer vai perguntar por que os mesversários da Lua eram mais enfeitados, mais caprichados e mais legais", escreveu a internauta. "E quando os seus crescerem e perguntar por que você se importa mais com o filho dos outros do que com o seu?", respondeu Eliezer para a pessoa.

E ele ainda compartilhou o comentário em seu stories e desabafou: "Parem! Que mania feia essa de achar que sabe o que é melhor para o filho do outro. Enquanto você tá cuidando dos filhos dos outros, o seu tá aí do seu lado querendo que você se importe com ele, igual você se importe igual. Já não são suficientes as culpas que carregamos só pelo simples fato de sermos pai e mãe?", afirmou.

E complementou: "Em muitos casos, quando vem esse tipo de comparação, tem um pai e uma mãe fazendo muitas vezes o que nem pode para dar o melhor para o filho dentro das suas condições, e sempre vem uma frustrada, infeliz fazer comentários do tipo. Olhem para o filho de vocês! Se não tem filho ou já cresceu, olha para o cachorro, para você, mas esquece os filhos dos outros".

Eliezer rebate comentário de internauta

O mesversário de Ravi

Recentemente, Ravi completou oito meses e ganhou mais uma festinha temática para celebrar a data. Na última segunda-feira, 14, a influenciadora digital compartilhou registros da comemoração em seu perfil nas redes sociais e mostrou que o papai escolheu como tema o Pokémon. Veja como foi!

