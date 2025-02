Eliezer diz que abriu mais de 200 processos por ataques contra filha: 'Fiz uma grana'

O influenciador Eliezer contou que costuma tomar ações legais contra os internautas que fazem comentários maldosos sobre seus filhos

O influenciador Eliezer contou que costuma tomar ações legais contra os internautas que fazem comentários maldosos sobre seus filhos, Lua, de um ano, e de Ravi, de três meses, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Viih Tube. Em entrevista ao o podcast Poddelas divulgada nesta terça-feira, 11, o casal falou sobre o assunto.

"Falou mal da Lua, falou mal do Ravi é processo na hora. Ele já processou quase 300 pessoas. Não é nem zoeira. Ele processa todo mundo, não está nem aí", contou Viih Tube. E Eliezer detalhou: "Os 200 e pouco [processos], eu já ganhei uns 20. Já fiz uma grana com a galera xingando. Esse dinheiro que eu estou ganhando eu coloco na conta da Lua, porque estou processando porque xingaram ela".

"É engraçado porque as pessoas quando recebem a intimação, elas foram todas escutadas na delegacia, escrevem cartas de próprio punho pedindo desculpas e não querem fazer acordo para não ir para juízo, para não perder o réu primário", completou Eliezer.

Em seguida, contou: "Eu não cheguei a ver ninguém, mas o relato é que meu advogado conta que tem gente que nem lembra. O delegado mostra o comentário e a pessoa nem lembra que fez. Eles tentam justificar afirmando que não concordam com a exposição do casal sobre a filha, mas essa não é a questão porque a pessoa cometeu um crime".

Mesversario de Ravi

O filho de Viih Tube e Eliezer, Ravi, está completando seu terceiro mês de vida nesta terça-feira, 11. Na rede social, a influenciadora digital compartilhou fotos do pequeno dando sorrisos enquanto estava em um tapete e relembrou as semanas difíceis que passaram no hospital.

Já Eliezer compartilhou uma foto em que aparece com o filho no colo. "Feliz três meses, meu guerreirinho", escreveu ele na publicação.

