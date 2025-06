Eliezer revela motivo que fez Viih Tube sair do repouso após várias cirurgias: 'Faz questão'

Após passar por várias cirurgias, Viih Tube se recupera em casa com a família. E Eliezer contou o motivo que a fez sair do repouso nesta segunda, 16

Após passar por uma série de cirurgias plásticas, a influenciadora digital Viih Tube está se recuperando em casa ao lado da família. Na manhã desta segunda-feira, 16, o marido dela, o influenciador digital Eliezer, contou que a artista deixou o repouso pós-cirúrgico para acompanhar a sogra, Ana Beatriz, em uma consulta médica.

" Minha mulher que saiu do repouso da cirurgia só para acompanhar minha mãe no médico que hoje começa a fase 2 do tratamento e ela fez questão de estar com ela nesse processo. Eu sou um homem abençoado. Obrigado, meu amor e obrigado, meu Deus", declarou ele.

Em seguida, contou que a mãe vai iniciar um tratamento com psiquiatra. "Hoje é dia de virar a chave. Começamos o tratamento com psiquiatra para tirar os remédios de vez. Trouxe a caixa de remédios para a médica e, se Deus quiser, hoje ela começa a livrar de todos eles. Amém", detalhou.

Stories de Eliezer - Foto: Reprodução/Instagram

Quais cirurgias Viih Tube realizou?

Depois do nascimento de Lua, de dois anos, e Ravi, de cinco meses, e perder peso nos últimos meses, a estrela resolveu mudar tudo o que a incomodava no corpo. Veja a lista de procedimentos que ela fez:

Viih Tube fez abdominoplastia para remover a pele que estava sobrando da região da barriga

Fez lipoaspiração nas costas e nos braços

Fez a correção de uma hérnia umbilical que surgiu após a gravidez de Ravi

Fez a redução da diástase, que já estava com 4 cm

Realizou a troca da prótese de silicone. Ela mudou a antiga prótese de 350 ml por uma de 250 ml.

Qual é o diagnóstico da mãe de Eliezer?

Recentemente, Eliezer contou que que sua mãe, Ana Beatriz, foi morar com ele e sua família. Segundo ele, a decisão foi motivada pelo desejo de cuidar da mãe de perto, já que ela enfrenta um quadro de depressão há mais de duas décadas.

"Comecei a reparar minha mãe muito dopada todas as vezes que ela vinha aqui para casa. Fui investigar e descobri a quantidade inacreditável de remédios que ela toma. Agora faremos tudo juntos. Vamos treinar juntos, fazer dieta e assim vai", contou ele.

E falou sobre o diagnóstico de sua mãe. "Minha mãe luta contra a depressão tem quase 30 anos. Ela engordou 120 kg, ficou dependente de remédios e tinha perdido a alegria de viver até os netos nascerem", finalizou.

