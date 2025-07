Eliezer revela apelido 'estranho' que deu para Viih Tube: 'Eu chamo'

Ao ser questionado por seguidor, o influenciador Eliezer contou como costuma chamar a esposa, a influenciadora Viih Tube. Veja!

O influenciador digital Eliezer aprobeitou um tempo livre nesta segunda-feira, 7, para abrir uma caixinha de perguntas em seu perfil nas redes sociais. Durante a interação, um seguidor quis saber por que ele salva o contato da esposa, a também influenciadora Viih Tube, com o nome dela — e não com um apelido carinhoso.

Após compartilhar o print de uma conversa com Viih, Eliezer recebeu a pergunta: "Por que tá salvo o contato dela com o nome e não com um apelido carinhoso?". E o influenciador entregou: "Porque nosso apelido carinhoso é estranho. Eu chamo ela de mamãe", confessou ele.

Ainda durante a interação, ele foi questionado sobre a data do casamento e respondeu: "Eu juro que ela ainda não me passou nada. Não me deu nenhuma informação", reagiu o influenciador.

Storie de Eliezer no Instagram

Viih Tube e Elizer já são casados?

Embora muitos acreditem que os dois já sejam casados, o casal esclareceu recentemente que os documentos assinados em 2023 representam, na verdade, uma união estável. Na ocasião, eles chegaram a dizer aos seguidores que se tratava de um casamento.

Quando vai ser o casamento?

Em entrevista recente ao portal Quem, mãe de Lua, de dois anos, e Ravi, de seis meses contou que a festa deve acontecer no ano que vem. "Queria que fosse no ano que vem, porque queria que Ravi estivesse andando, para entrar [no altar]. Como ele faz um ano em novembro, acho que vai estar andando até o o fim do ano. Só que fim do ano vai estar ruim para casar, porque todo mundo só quer saber do Natal. Acho que vai ficar para o ano que vem, mas no começo do ano."

