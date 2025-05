Eliezer mostra grande quantidade de remédios que sua mãe toma por dia: 'Não é possível'

O influenciador digital Eliezer mostrou a quantidade de remédios que sua mãe, Ana Beatriz, toma em meio à luta contra a depressão

O influenciador digital Eliezer revelou na manhã desta terça-feira, 13, que sua mãe, Ana Beatriz, foi morar com ele, sua esposa, a também influenciadora digital Viih Tube, e os filhos, Lua, de dois anos, e Ravi, de cinco meses. Segundo ele, a decisão foi motivada pelo desejo de cuidar da mãe, que enfrenta um quadro de depressão há mais de duas décadas e estava tomando uma alta quantidade de remédios.

Ele compartilhou com os internautas o vídeo que enviou para o médico mostrando a quantidade de remédios que ela toma por dia. "A gente precisa desmamar minha mãe aos poucos. É muita quantidade de remédios para uma pessoa em um dia só. Não é possível, olha aqui", falou ele na gravação.

Em outro momento, ele contou que decidiu investigar a quantidade de remédios que a mãe toma após notar que ela sempre parecia dopada quando ia à sua casa. "Comecei a reparar minha mãe muito dopada todas as vezes que ela vinha aqui para casa. Fui investigar e descobri a quantidade inacreditável de remédios que ela toma. Agora faremos tudo juntos. Vamos treinar juntos, fazer dieta e assim vai".

E falou sobre o diagnóstico de sua mãe. "Minha mãe luta contra a depressão tem quase 30 anos. Ela engordou 120 kg, ficou dependente de remédios e tinha perdido a alegria de viver até os netos nascerem", finalizou.

