Eliezer fala sobre batismo com Viih Tube em igreja evangélica: 'Renascimento'

O influenciador Eliezer relatou a sensação de se batizar na água junto com a esposa, Viih Tube, em uma igreja evangélica

O influenciador digital Eliezer e a esposa, Viih Tube, viveram um momento bastante especial no último fim de semana. No sábado, 15, o casal revelou ao público que foi batizado na água em uma igreja evangélica.

Após compartilhar o episódio marcante, Eliezer usou as redes sociais para responder algumas dúvidas dos seguidores a respeito do assunto. Durante um bate-papo com os internautas, o ex-participante do BBB 22, da TV Globo, relatou a sensação de se batizar ao lado da companheira.

"Foi ainda muito mais especial, porque tudo que passamos, passamos juntos e o acontecimento que nos trouxe até aqui é o mesmo. Foi emocionante viver mais isso com ela. É mais uma certeza do que eu já sabia, nossa relação foi orquestrada por Deus e o que Deus une e nos dá ninguém tira", declarou ele.

Em seguida, Eliezer foi questionado por um seguidor sobre o motivo de ter se batizado novamente. O marido de Viih Tube, por sua vez, explicou que, há quase dois anos, o casal apresentou a primogênita, Lua Di Felice, a comunidade frequentada pela esposa ao longo da vida.

"Quando vocês acompanharam eu me batizando na comunidade da Viih há mais ou menos dois anos, me batizei para apresentar a Lua ao altar, para Deus. Era uma coisa muito importante, principalmente para a Viih e a família dela. Foi naquela comunidade que a Viih cresceu e foi a vida inteira", iniciou.

"O batismo de ontem [sábado] aconteceu porque foi um chamado, Deus tocou no meu coração e me fez viver todo o processo. Não tenho como explicar isso. O batismo de ontem, para mim, foi renascimento. Dois anos atrás eu fiz para apresentar a Lua ao altar", completou Eliezer, por fim.

Eliezer comenta sobre batismo com Viih Tube - Reprodução/Instagram

Viih Tube revela que filho caçula realizou procedimento cirúrgico simples

A influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais no último domingo, 16, para contar aos seguidores que Ravi, de 3 meses, seu filho caçula com Eliezer, realizou uma frenotomia. O procedimento cirúrgico simples trata-se de um corte parcial no freio lingual para que o bebê fique com a 'língua solta'.

Viih ainda revelou que a primogênita, Lua Di Felice, de quase 2 anos de vida, também realizou o procedimento quando era mais nova. De acordo com a famosa, a cirurgia auxiliou a pequena na fala e na amamentação; confira detalhes!

