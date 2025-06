O ex-BBB e influencer Eliezer, de 35 anos, vem a público falar sobre os comentários que recebe por ter se tornado evangélico e explica a sua conversão

Recentemente, o influencer Eliezer, de 35 anos, desabafou, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, sobre os comentários que recebe por ter se tornado evangélico . O assunto veio à tona após um seguidor do ex-BBB questioná-lo sobre como lida com as alfinetadas das pessoas por ter virado 'crente'.

"Não me incomoda. Pra ser muito honesto, eu já fui esse cara que faz esses comentários, mas depois de tudo o que aconteceu, percebi que só entende o processo quem já viveu e o processo é individual", começou.

E continuou: "Não me sinto no lugar de ter que provar para as pessoas que o meu processo é verdadeiro, porque quem realmente precisa saber não me pede pra provar, Ele já sabe. E quando me questionam 'por que agora?', eu não tenho essa resposta, foi quando Deus se revelou pra mim e os planos de Deus se revelou pra mim e os planos de Deus são perfeitos e quem sou eu para questioná-lo", ressaltou.

Na ocasião, Eli disse, inclusive, como se sente após a conversão. "Leve, com percepções e entendimentos sobre família e amor que eu não tinha antes. Deus preencheu todos os vazios em mim e o meu processo de buscá-lo tem sido de muitos aprendizados", contou.

Confira:

Eliezer desabafa sobre piadas após conversão

Eliezer chora ao falar sobre a sua fé

Em maio, Eliezer desabafou, por meio de suas redes sociais, após ter se tornado um dos assuntos mais comentados da web por ter participado de uma missão religiosa.

Isso porque, em abril, Eli participou de missão religiosa, chamada de Legendários: "Por quatro dias, subi uma montanha buscando transformação e mais intimidade com Ele", disse na ocasião.

Após a repercussão do assunto, Eliezer decidiu se pronunciar. Por meio de um vídeo, o marido de Viih Tube recordou momentos difíceis enfrentados em sua vida. Confira!

Leia também: Eliezer fala sobre procedimentos estéticos e médico explica: 'Pode gerar assimetrias'