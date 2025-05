Eliezer desabafa após Viih Tube trocá-lo por inteligência artificial

Em suas redes sociais, Eliezer fez um desabafo bem humorado sobre Viih Tube ter tê-lo trocado por uma inteligência artificial

Em suas redes sociais, Eliezersempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus quatro milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 9, o ex-BBB fez um desabafo sobre o fato de a esposa Viih Tube tê-lo trocado pelo Chat GPT, uma famosa inteligência artificial que responde dúvidas, dá conselhos, entre outras coisas.

"Ela conversa com o chat GPT como se estivesse falando com a mãe dela. Minha mulher me trocou pelo chat GPT. Todo dia uma humilhação atualizada com sucesso", disse ele, ao mostrar Viih Tube conversando com o Chat GPT.

"Ela pergunta, ela conversa, ela questiona, ela briga, ela se abre, ela reclama. Eu estou assustado", brincou ele. Viih Tube e Eliezer são pais de Lua, de dois anos, e de Ravi, de cinco meses.

Doença viral

A influenciadora digital Viih Tube revelou na terça-feira, 6, que ela e os filhos, Lua, de dois anos, e Ravi, de cinco meses, adoeceram e foram diagnosticados com um vírus popularmente conhecido como mão-pé-boca. E o marido dela, o influenciador Eliezer, contou que não conhecia o vírus.

Em uma publicação nas redes sociais, ele compartilhou um momento de cuidado com a família. "Hoje eu estou de enfermeiro de plantão. Viih, Lua e Ravi pegaram o vírus mão, pé, boca. Todo mundo meio arriado", escreveu, ao mostrar que levou sopa para a esposa.

Em seguida, confessou: "Não me pergunte que vírus é esse porque eu nem sabia que existia um vírus chamado 'mão, pé, boca'."

Mais cedo, Viih Tube desabafou sobre seu estado de saúde e contou que está em recuperação."Gente, e eu, a Lua e o Ravi que pegamos um vírus chamado mão-pé-boca. Ontem e hoje estou acabada, me recuperando. Mas já estou me sentindo um pouco melhor. Tive que desmarcar tudo do dia porque, se não, não vou recuperar".

