O influencer e ex-BBBEliezer Netto, de 35 anos, desabafou sobre a paternidade ao compartilhar uma reflexão profunda de um psicanalista . Diante disso, nesta quarta-feira, 5, o famoso, que é casado com a influencer Viih Tube e é pai de Lua Di Felice, de um ano, e Ravi, de dois meses, discutiu sobre o papel dos pais na formação da autonomia dos filhos.

Na ocasião, Eli contou que assistiu a um vídeo que dizia que “uma mãe e um pai suficientemente bom é aquele que um dia é desnecessário”. Segundo o vídeo, o objetivo ideal de maternidade e paternidade é educar um filho para que ele volte por afeto e não por necessidade.

Eliezer, então, refletiu sobre o peso dessa ideia: “Que forte isso. Em outras palavras, entendi que coloca na conta dos pais o insucesso do filho”, escreveu nos stories publicados em seu perfil no Instagram.

Desabafo sobre a paternidade

Eliezer, por sua vez, opinou sobre a reflexão com base na criação dos filhos: “Eu acredito que o extremo é o pior. Tanto o extremo do zero quanto o extremo do 100. Eu e Vi sempre tentamos ficar alinhados no 50/50, meio do caminho. Lógico que não estou dizendo que é o melhor caminho, mas acredito que na maternidade e paternidade não existe certo ou errado. São vivências e repertórios que vão de acordo com cada família”, disse.

Para exemplificar, o influencer relembrou um episódio em que foi criticado por manter Lua, sua filha mais velha, no colo por longos períodos: “A Lua só ficava quieta no colo. As pessoas viam muito a gente pegando ela no colo e falavam que ela seria mimada, sem limites e que criança tem que chorar e entender que não é na hora dela. É só um bebê! Tudo que ele precisa agora é de carinho e afeto. O que quero dizer: temos que respeitar as fases da criança. Cabe a nós, pai e mãe, estar atentos a essas fases e saber agir ”, disse.

E encerrou dizendo que um modelo de educação em que os pais tomam todas as decisões e fazem tudo pelos filhos pode ser prejudicial a longo prazo.

