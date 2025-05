Eliezer dá resposta afiada ao ser alvo de críticas

O ex-BBB e influencer Eliezer deu o que falar ao aparecer na plateia do show de Lady Gaga na Praia de Copacabana e foi alvo de críticas. Veja a resposta dele

O ex-BBB e influencer Eliezer rebateu as críticas que recebeu no último final de semana. Tudo começou quando ele marcou presença no show da cantora Lady Gaga na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no sábado, 3. Por causa disso, os internautas fizeram críticas para o influenciador.

Os internautas apontaram que ele é evangélico e não deveria ter ido ao show da cantora internacional. Porém, Eliezer não ficou quieto e decidiu rebater publicamente.

Em um vídeo nas redes sociais, ele defendeu sua ida ao evento. “Eu aprendi nesse fim de semana que ir ao show de um cantor ou uma cantora que eu admiro o trabalho é um grande pecado. Eu só tenho três meses de conversão, então, tem sido um grande aprendizado. Cada um tem o seu processo, mas meus irmãos cristãos estão me ensinando muita coisa, inclusive, eles me ensinaram que julgar, apontar, odiar, debochar, cancelar o próximo, porque fui a um show mundano, é ok dentro dos ensinamentos de Deus. Tem muito cristão que acha que por ser cristão é Deus. Eu só tenho três meses de conversão, mas isso eu sei. Vocês não são Deus”, finalizou.

Quais foram as críticas para Eliezer?

Nas redes sociais, vários internautas deixaram comentários negativos sobre a ida dele ao evento. “Que eu saiba, lá não é lugar para cristão”, disse um fã. “O que estava fazendo no show da Gaga? Tu não é crente agora?”, questionou outro. “Ou você é cristão e segue os ensinamentos, ou você é do mundo. Em cima do muro não pode ficar”, afirmou mais um.

Quando Eliezer se tornou cristão?

O ex-BBB Eliezer decidiu se converter ao cristianismo após ver a vida do seu filho, Ravi, por um fio. O bebê foi internado na UTI poucos dias após o nascimento ao ser diagnosticado com enterocolite, que é uma inflamação no intestino.

O menino ficou hospitalizado por algumas semanas e deixou os pais apreensivos com seu estado de saúde. Desde então, Eliezer se apegou a Deus e decidiu se converter para criar a família dentro dos ensinamentos da Bíblia.

Eliezer ainda contou que viveu um momento sobrenatural quando o filho estava internado na UTI. Em um desabafo compartilhado no feed do Instagram, ele contou que voltou a rezar após o filho ser internado. "No dia 2 de dezembro tivemos a notícia que não queríamos receber. Ravi tinha piorado. Estávamos com uma expectativa muito grande porque o Ravi vinha melhorando nos exames dele. Era por volta de 11h da manhã , estava em casa Viih estava no hospital. Ela me deu a notícia (de sua piora) subi para o nosso quarto, me ajoelhei, fui rezar", iniciou ele.

"Desci para pegar algo para comer. Nossa geladeira tem um display. Quando abri a geladeira, ela estava com a tela branca, peguei o queijo, fechei e a tela estava preta, com um coração na tela. Coração humano. Fiquei surpreso. No meu reflexo, apertei e começou a tocar uma música. Não sabia que ela tocava música. Ela já estava na casa quando a compramos. A Leinha que trabalha com a gente, disse que ela que configurou para tocar música. Mas aquela música ela não tinha colocado", detalhou.

"Quando deu 9 horas da noite, nosso motorista veio me buscar para fazer a troca dos turnos. Eu ia para o hospital passar a noite e a Viih vinha para dormir em casa. Ela cheia de ponto, não tinha como deixar ela dormir numa cadeira. Quando entrei no carro, com o Cassiano, adivinha? A música estava tocando novamente. Era um nome estranho. Não tenho costume de ouvir músicas. Na hora eu entendi o que estava acontecendo: ‘ A música apareceu do nada na tela da geladeira e agora está tocando dentro do carro.’ E a minha pergunta para Deus foi: 'me mostre com clareza o que você quer de mim'. Deus conhece todos nós, somos filhos dele", continuou.

Em outro momento do vídeo, ele contou que procurou a igreja e aceitou Jesus. "Na semana que aceitei Jesus, ele voltou a mamar, ele melhorou, veio para casa. E tinha outro detalhe: na parte da música fala assim: 'Eu deixo a sujeira e deixo limpo".

