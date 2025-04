Eliezer conta como mantém a dieta em meio às festas de criança: 'Me permito'

Eliezer contou em suas redes sociais como consegue manter a dieta em meio às programações dos filhos Lua, de dois anos, e Ravi, de cinco meses

Em suas redes sociais, Eliezersempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores. Nesta segunda-feira, 14, o ex-BBB surgiu na academia e contou como consegue manter a dieta em meio às festas de criança.

"Semana passada me perguntaram muito sobre a questão da alimentação porque a gente faz muita festa, como vocês podem perceber. Me perguntaram 'tu não come ou tu se permite?'. Eu me permito, gente. Semana passada eu não fiz dieta nenhum dia, eu comi doce todos os dias, mas eu mantive as minhas refeições principais corretas. Eu acho o equilíbrio, mas eu me permito", começou ele.

A última semana foi muito especial para Eliezer e Viih Tube, já que aconteceu a festa de dois anos de Luae a comemoração de cinco meses de Ravi.

"Semana passada eu não consegui fazer um treino aeróbico junto com o treino de força. Eu fiz só treino de força por conta de tempo. Então essa semana eu vou caprichar no aeróbico. Acabei de ficar uma hora na escada. Então, eu sempre acho o equilíbrio. Eu não sou aquele cara que é ao extremo até porque minha rotina não permite. Eu tenho a Lua, eu tenho o Ravi, então eu tomo sorvete, como chocolate normal, mas não todo dia", contou.

Em seguida, Eliezer postou uma foto de seu físico atual e contou que a diferença é notável. "Uma semana sem comer direito e o corpo já muda muito. Isso que é triste", afirmou.

Nova rotina

No sábado, 12, o ex-BBB mostrou um vídeo em que ele aparece se exercitando ao lado da amada. O casal ainda contou com a companhia da filha Lua, de dois anos.

Eliezer surpreendeu ao revelar a sua evolução e também contou quantos quilos Viih Tube já emagreceu. "Viih já perdeu quase 15kg. Eu estava com 27,7% de gordura e agora estou com 13,2%", disse ele.

Além de Lua, Viih Tube e Eliezer também são pais de Ravi, de cinco meses.

