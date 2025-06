Eliezer compartilha mudanças com a chegada da paternidade: 'Comecei a planejar'

Eliezer fala sobre a experiência da paternidade ao lado de Viih Tube; o ex-BBB e a influenciadora são pais de Lua e Ravi; saiba detalhes!

Nesta terça-feira, 3, Eliezer, de 35 anos, usou as redes sociais para refletir sobre as transformações em sua vida com a chegada da paternidade. O ex-BBB e influenciador revelou as novas responsabilidades que assumiu e questionou como sua vida mudou tanto desde o reality.

O ex-BBB Eliezer é casado com Viih Tube, com quem tem dois filhos: Lua e Ravi. Em um desabafo, ele refletiu sobre como a paternidade transformou sua vida. "Gente é muito bizarro como a nossa vida se transforma, né? E às vezes ela se transforma de uma hora para a outra. Na minha vida, por exemplo, a maior transformação que vocês acompanharam foi a paternidade. Acho que até a Lua chegar eu não planejava minha vida, vivia como se hoje fosse meu último dia, nunca pensei no amanhã", iniciou.

"E aí quando veio a paternidade eu entendi, digamos, o que esse acontecimento, a responsabilidade que tinha em volta de ser pai, eu comecei a planejar minha vida inteira, comecei a pensar no futuro, no amanhã, no meu futuro, no futuro dos meus filhos, no futuro da Lua, no futuro da família e tudo mais" , completou Eliezer.

O influenciador refletiu sobre as transformações em sua vida e perguntou aos seguidores: "Quando vocês me viram no reality, imaginavam que três anos depois minha vida estaria desse jeito? Quero resposta sincera", questionou.

Por que Eliezer não costuma aparecer em fotos apenas com Viih Tube?

O ex-BBB e influenciador Eliezer usou as redes sociais no domingo, 01, para se declarar a esposa, a influenciadora digital Viih Tube. Além de abrir o coração para a amada, ele brincou sobre a dificuldade de registrarem momentos a dois desde que se tornaram pais de Lua, de 2 anos, e Ravi, de seis meses.

“Sou tão feliz com você, meu amor. Agradeço a Deus todos os dias pela sua vida e por Ele ter nos juntado dessa forma”, escreveu ele em uma publicação nos stories de seu perfil. Em seguida, falou sobre a dificuldade de tirarem fotos sem os filhos. “PS: Até que enfim tiramos uma foto nossa sem as crianças. Não sei o que acontece, não temos fotos sem as crianças kkkkk”, completou ele; confira mais detalhes!

