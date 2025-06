Eliezer comenta por que quase não aparece em fotos sozinho com Viih Tube: 'Não temos'

Eliezer usou as redes sociais para comentar por que quase não aparece em fotos sozinho com a esposa, a influenciadora Viih Tube

O ex-BBB e influenciador Eliezer usou as redes sociais neste domingo, 01, para se declarar a esposa, a influenciadora digital Viih Tube. Além de abrir o coração para a amada, ele brincou sobre a dificuldade de registrarem momentos a dois desde que se tornaram pais de Lua, de 2 anos, e Ravi, de seis meses.

“Sou tão feliz com você, meu amor. Agradeço a Deus todos os dias pela sua vida e por Ele ter nos juntado dessa forma”, escreveu ele em uma publicação nos stories de seu perfil. Em seguida, falou sobre a dificuldade de tirarem fotos sem os filhos . “PS: Até que enfim tiramos uma foto nossa sem as crianças. Não sei o que acontece, não temos fotos sem as crianças kkkkk”, completou ele.

Eliezer fala sobre não ter fotos com Viih Tube — Foto: Reprodução/Instagram

Relembre a linha do tempo do relacionamento de Viih Tube e Eliezer

Em maio de 2022, Viih Tube e Eliezer se conheceram pessoalmente pela primeira vez em um festival de música sertaneja, segundo o ex-BBB nas redes sociais. Posteriormente, os dois passaram a manter uma relação de amizade, mas desenvolveram um romance após se conhecerem melhor.

Para oficializar o relacionamento, em agosto do mesmo ano o ex-BBB fez um pedido de namoro personalizado para a amada, com pétalas e balões estampados. Um mês depois, Viih Tube descobriu que estava grávida de Eliezer e, em março de 2023, anunciaram que estavam casados no papel.

Recentemente, a influenciadora esclareceu que os documentos assinados em 2023 representam, na verdade, uma união estável. Agora, eles planejam um casamento na igreja e uma festa para comemorar. Leia mais detalhes!

