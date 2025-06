Eliezer comenta importância de ensinar consentimento aos filhos: 'Impactado'

Eliezer relatou uma conversa que teve com a filha, Lua, enquanto dava banho na menina; bebê é fruto de seu casamento com Viih Tube

O influenciador digital Eliezer conversou com o público nesta quinta-feira, 19, a respeito de um assunto bastante necessário relacionado às crianças. Pai de Lua, de 2 anos, e Ravi, de 7 meses, frutos de seu casamento com Viih Tube, o ex-participante do BBB 22 ressaltou a importância de ensinar sobre consentimento aos pequenos desde a primeira infância.

Eliezer abordou o assunto ao revelar uma reação da primogênita durante o banho nos últimos dias. De acordo com o famoso, Viih é quem costuma realizar a tarefa diariamente, mas como passou por algumas cirurgias recentemente e está em recuperação, ele assumiu a função temporariamente.

O ex-BBB, então, explicou que pediu licença à filha para lavar as partes íntimas — algo feito por ele e por Viih Tube desde o nascimento da bebê. Lua, no entanto, avisou que Eliezer não poderia fazer isso, uma vez que ele é 'menino'.

"Deixa eu contar uma coisa que está acontecendo aqui em casa, nesse momento, que eu acho super importante compartilhar, que é a importância de ensinar sobre consentimento para os nossos filhos desde pequenos. Eu me lembro que, quando a Lua nasceu, ela tinha 1, 2 meses, e eu e a Vi, a gente sempre pediu permissão para tocar nas partes íntimas da Lua — quando a gente ia trocar ela, quando a gente ia dar banho nela", iniciou ele.

"Estava no banho com a Lua esses dias e aí, como eu sempre faço, fui pegar o sabonete e falei: 'Ô filha, dá licença agora para o papai lavar a periquita da Lua'. Para a minha surpresa, a Lua falou: 'Não, papai, não pode, papai é menino'. Aí eu fiquei impactado. A Ivonete, nossa babá da noite, estava atrás de mim, e aí eu falei assim: você está certa, porque o papai é menino. Aí eu tentei explicar, porque a mamãe não está podendo, mas tem a babá aqui, a babá pode lavar. Então, para vocês verem a importância de ensinar sobre consentimento para os nossos filhos ", completou Eliezer.

Viih Tube sai do repouso após cirurgias para acompanhar a sogra

Após passar por uma série de cirurgias plásticas, a influenciadora digital Viih Tube está se recuperando em casa ao lado da família. Recentemente, o marido dela, Eliezer, contou que a artista deixou o repouso pós-cirúrgico para acompanhar a sogra, Ana Beatriz, em uma consulta médica.

"Minha mulher que saiu do repouso da cirurgia só para acompanhar minha mãe no médico que hoje começa a fase 2 do tratamento e ela fez questão de estar com ela nesse processo. Eu sou um homem abençoado. Obrigado, meu amor e obrigado, meu Deus", declarou ele.

Em seguida, contou que a mãe vai iniciar um tratamento com psiquiatra. "Hoje é dia de virar a chave. Começamos o tratamento com psiquiatra para tirar os remédios de vez. Trouxe a caixa de remédios para a médica e, se Deus quiser, hoje ela começa a se livrar de todos eles. Amém", detalhou, por fim.

