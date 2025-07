Eliezer chora em desabafo sobre doença da mãe: ‘Muito triste’

Eliezer se emociona ao contar sobre sua relação com a mãe no auge da doença dela e desabafa: ‘Levei muito tempo'

O ex-BBB Eliezer ficou emocionado e chorou ao falar sobre a luta da mãe contra a depressão. Ele contou que demorou para entender que a mãe estava doente e para ajudá-la.

Nas redes sociais, ele desabafou sobre ter negligenciado a saúde da mãe quando ela lutava contra uma doença mental. “É muito triste dizer isso. Eu levei muito tempo para levar a sério o que minha mãe tinha. Muito tempo. Minha mãe sofre. Tem depressão há 20 anos. Ela começou a depressão quando eu tinha 9 anos de idade”, disse ele.

E completou: “Me feriu porque a pessoa fez um questionamento que era: ‘Você levou isso tudo de tempo para cuidar da sua mãe?’. Pois é, levei. Eu não tenho memória da minha mãe, de como ela era antes, antes da depressão. Eu cresci vendo a minha mãe na cama, tomando remédio. Para mim era a coisa mais natural e normal do mundo. Para mim sempre foi que ela queria se fazer de vítima o tempo todo. Porque foi isso que me falavam. E não que isso sirva como justificativa da minha negligência. Mas eu não percebi. Ou percebi e preferi ignorar. Ver minha mãe assim, para mim, me deixa muito emocionado”.

Por fim, Eliezer revelou que quer ser um exemplo. “Estou falando isso para servir como um alerta. Eu acho que o homem, quando casa, tem filho e vai para uma família, constrói a sua família, acaba esquecendo muitas vezes da família que veio. A palavra não é esquecer, a palavra é… As prioridades mudam. Eu entendo que mudam, tem coisas mais importantes, mas nossos pais estão lá e é o momento que eles mais precisam da gente também. Porque é um ciclo. Geralmente, a mulher, quando casa, ela tem mais esse olhar de cuidar dos pais. Trazer os pais para perto. O comportamento do homem é o contrário. Quando o homem casa, ele meio que se isola, se afasta e não olha tanto para o pai e para a mãe. Eu levei muito tempo”, finalizou.

