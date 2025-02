Os ex-BBBs Eliezer e Viih Tube, que atualmente têm dois filhos, Lua e Ravi, relembram repercussão do início do namoro, em agosto de 2022

Nesta quinta-feira, 13, os influenciadores Viih Tube e Eliezer relembraram o início do relacionamento após a saída do designer do BBB 22, da TV Globo. Casados e pais de dois filhos: Lua Di Felice, de um ano, e Ravi, de três meses, os dois falaram sobre a relação e Eli alfinetou os haters que disseram, na época, estar com a YouTuber por interesse .

Além disso, Viih Tube contou que o interesse por um relacionamento partiu dela , quando o influencer ainda estava confinado no reality show: "A gente começou a conversar porque eu dava em cima dele, quando ele estava lá dentro [no BBB]. Ia no Instagram do Boninho, falava: 'Boninho, que gato,! Arrasou nesse, hein?', no Instagram dele, fazia mutirão. Eu ficava marcando. Na hora que saísse era meu!", contou em entrevista ao PodDelas.

Eli, por sua vez, alfinetou. "As pessoas ficavam dizendo que eu dei o golpe da barriga. Ela que me deu o golpe da barriga! Ela já estava de caso pensado", disparou. O casal anunciou a primeira gravidez poucos meses depois do início da relação, o que culminou em comentários de haters sugerindo que Eliezer teria dado um golpe na influencer em troca de fama e dinheiro.

O casal ainda revelou que Viih sugeriu que os dois começassem a conversar por WhatsApp quando Eli a agradeceu por ajudá-lo a permanecer na casa até o 17º paredão, por meio de mutirões, dando assim início à história de amor dos dois.

Viih Tube encanta com fotos da festinha de três meses do filho caçula

Ravi, fruto do casamento de Viih Tube com Eliezer, completou três meses de vida na última terça-feira, 11. Na tarde desta quinta-feira, 13, a empresária publicou alguns registros da celebração realizada em família. O evento, que contou com o tema da animação infantil Os Backyardigans, contou com uma decoração especial bastante colorida. Confira!

Leia também: Eliezer elogia Viih Tube: 'Vem ser gata aqui em casa'