Eliana manda mensagem de apoio para Tati Machado após perda do bebê: 'Em oração'

Nas redes sociais, a apresentadora Eliana deixou uma mensagem de apoio para Tati Machado, que perdeu o bebê com 33 semanas de gestação

Eliana usou as redes sociais nesta terça-feira, 13, para deixar uma mensagem de apoio para Tati Machado, que perdeu o bebê com 33 semanas de gestação.

A apresentadora compartilhou uma foto em que aparece abraçando a jornalista e desejou forças para a amiga e sua família nesse momento difícil. "Tati, neste momento de dor, eu só queria poder te abraçar forte para transmitir todo o meu carinho", disse a artista.

E completou: "Não existem palavras certas para momentos como esse. Só o amor. Sua força, sua alegria e sua luz sempre contagiaram a todos nós. Tenho fé de que essa mesma força te ajudará a encontrar o caminho para seguir adiante, no seu tempo e da sua maneira. Estamos em oração e nosso amor está com você. Que Deus possa confortar o seu coração e de sua família", finalizou.

Tati e o cineasta Bruno Monteiro estavam à espera do primeiro filho, que iria se chamar Rael. Em nota, a equipe da apresentadora comunicou a perda do bebê. "No último dia 12 de maio, a apresentadora e jornalista Tati Machado, com 33 semanas de gestação, deu entrada na maternidade após perceber a ausência dos movimentos de seu bebê. Até então, a gravidez transcorria de forma saudável e já se encontrava na reta final. Infelizmente, foi constatada a parada dos batimentos cardíacos do bebê, por causas que ainda estão sendo investigadas. Diante da situação, Tati precisou passar pelo trabalho de parto, um processo cercado de amor, coragem e profunda dor (...)", informaram.

Confira:

Eliana manda mensagem de apoio para Tati Machado - Foto: Instagram

Ana Maria Braga lamenta a morte do bebê de Tati Machado

A apresentadora Ana Maria Braga lamentou a morte de Rael, primeiro filho de Tati Machado, ainda na gravidez. A notícia foi compartilhada pela equipe de Tati no início da tarde desta terça-feira, 13. "Tati, meu amor… Recebi essa notícia com o coração apertado. Que tristeza… Que dor profunda", lamentou.

"Você sabe que estou aqui, sempre. De braços e coração abertos, pra tudo que você precisar. Nossa proximidade me faz sentir como se fosse da família – um pouco mãe, um pouco vó – e é impossível não compartilhar essa dor com você. Toda mulher que já sonhou, que já esperou, vai sentir junto com você esse luto silencioso, essa perda que não se explica. Mas, minha menina… Deus só coloca no nosso caminho aquilo que, de algum jeito, a gente pode atravessar. Você é forte, é luz, é amor. E esse amor continua, mesmo na ausência. Te amo para sempre. Conte comigo", completou. Veja a publicação!

Leia também:Micheli Machado perde a filha na reta final da gestação: 'Sem vida'