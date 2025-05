Eliana impressiona com foto à beira da piscina: 'Viva a vida'

Em suas redes sociais, Eliana mostrou alguns momentos de seu feriado e impressionou com uma foto na beira da piscina. Veja!

A apresentadora Elianaaproveitou o feriado para curtir um descanso merecido. Em suas redes sociais, a famosa compartilhou algumas fotos do momento relax.

Em uma das imagens, a loira surgiu deitada à beira da piscina com uma taça de vinho na mão. Com um maiô estampado e recortado, Eliana exibiu a sua boa forma.

Nas outras fotos, a comunicadora mostrou uma paisagem da praia e uma rede para descanso em um lugar isolado.

"Viva a vida", escreveu ela na legenda da publicação, acompanhada das hashtags "relax", "paz", "bem estar", "saúde mental" e "thank God".

Rapidamente, o post recebeu inúmeros comentários. "Você está tão linda", disse uma internauta. "Que delícia. Esse momento relax é tudo em nossas vidas", comentou outro.

O que Eliana faz para manter a boa forma?

A apresentadora Eliana chamou a atenção recentemente, ao postar um vídeo treinando na academia de sua mansão. Cheia de estilo, a loira apareceu se exercitando com muita classe e impressionou ao revelar seu físico atual.

Usando um look fitness, composto por top e calça de ginástica, a global apareceu deslumbrante se movimentando. Mãe de dois, Arthur e Manuela, Eliana esbanjou sua barriga sarada e mostrou que está com as curvas torneadas.

"Saúde Mental tem sido meu foco! O treino às vezes é rapidinho mesmo, principalmente quando tenho outros compromissos, mas meia hora já me ajuda. Saio revigorada", contou sobre não abrir mão dos exercícios mesmo em meio a uma rotina agitada.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a artista. "Musa fitness. Um corpo é um corpo", elogiaram. "Linda demais", falaram outros.

Além de manter uma rotina constante de exercícios físicos, Eliana também segue uma alimentação mais saudável e equilibrada para continuar com a boa forma impecável.

