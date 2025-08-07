Eliana descobre fofoca inusitada sobre si nos bastidores da TV: 'Tão absurdo'

Durante o programa 'Saia Justa', do GNT, a apresentadora Eliana revelou que descobriu uma fofoca com seu nome nos bastidores da Globo

Eliana revelou durante o programa Saia Justa nesta quarta-feira, 6, que descobriu uma fofoca inusitada que circulava sobre ela nos bastidores da TV Globo. A apresentadora, que está com 52 anos, ficou sabendo de um boato de que usava calcinha com enchimento para aumentar o bumbum.

Durante o bate-papo com os demais participantes da atração do GNT, ela expôs a situação. "Muito recentemente, eu descobri uma fofoca a meu respeito que vivia num zum-zum-zum nos bastidores da emissora, um negócio que eu descobri que eu fiquei... Achei tão absurdo... Que eu usava uma calcinha de enchimento pro bumbum", revelou.

Eliana, que foi contratada pela Globo após deixar o SBT no ano passado, desmentiu os rumores e mostrou que tinha como provar que não precisa de enchimento. "Aliás, quem quiser conferir, vou fazer meu comercial aqui, entre lá na 'Casa de Verão de Eliana' e você vai descobrir se é enchimento ou se é verdade", disparou a famosa, citando o seu programa no Globoplay.

Antes de finalizar o assunto, a apresentadora fez um apelo aos colegas de trabalho. "Nunca imaginei uma fofoca dessas, fiquei sabendo disso agora... Que isso, minha gente? Deixa meu derrière em paz, por favor. Parem de fofocar sobre ele. Obrigada", disse ela.

“Diziam que eu usava enchimento no bumbum!" A @Eliana riu da fofoca sobre ela mesma e ainda mandou o recado: “Entra lá na Casa de Verão da Eliana e confere!” 🍑😂 #SaiaJustaNoGNTpic.twitter.com/MkFPw9yH7F — Canal GNT (@canalgnt) August 7, 2025

Eliana explica problema que a fez passar por cirurgia

A apresentadora Eliana abriu o jogo sobre o que a levou a passar por uma cirurgia em 2024. Depois de comentar sobre o assunto no PodDelas, a estrela reapareceu nas redes sociais para explicar o seu diagnóstico.

Eliana foi diagnosticada com capsulite adesiva após perder o movimento do ombro esquerdo. Ela contou que o braço ficou colado no corpo e não conseguia levantá-lo. A estrela foi ao médico e descobriu que era um sintoma da menopausa, já que teve uma queda do hormônio estrogênio. Com isso, o tratamento que funcionou para ela foi a cirurgia.

"Vamos falar sobre o meu ombro congelado? Essa semana eu fui no podcast PodDelas e eu mencionei que no ano passado meu ombro congelou completamente, meu braço ficava grudado aqui no corpo. Eu não conseguia levantá-lo. O que eu tive na época? Capsulite adesiva. Que, recentemente, começaram a associar a menopausa, olha mais um sintoma. Por conta do estrogênio, aquele hormônio responsável, quando ele está em queda, pela oscilação de humor, pelos calorões, e que também afeta músculos, tendões e articulações. Por isso, eu tive então a capsulite adesiva", disse ela.

"Fui ao médico especializado, ele falou: temos alternativas. Você vai fazer fisioterapia, compressas, vamos tentar de tudo para voltar sua mobilidade. Só que, no meu caso, não adiantou. Então eu tive que fazer uma cirurgia, que foi muito bem sucedida, graças a Deus. O que eu quero dizer com tudo isso? Que se eu tivesse, quando eu começasse a sentir as dores, ido ao médico, provavelmente eu não precisaria passar pela cirurgia. E qual é a mensagem disso aqui? Que a gente não negligencie a nossa saúde, não ignore as dores do corpo, o corpo fala. Que a gente se cuide e dê um tempo para a gente. A gente merece se olhar com carinho", completou.

