  2. Ele cresceu! Neto de Elis Regina, Antônio Baldini faz rara aparição em show
Atualidades / Rara aparição

Ele cresceu! Neto de Elis Regina, Antônio Baldini faz rara aparição em show

Neto de Elis Regina e filho de Maria Rita, Antônio Baldini marcou presença em show em São Paulo ao lado de uma amiga; veja como ele está

por Rafaela Oliveira
Publicado em 15/08/2025, às 09h50

Antônio Baldini é neto de Elis Regina
Antônio Baldini é neto de Elis Regina - Foto: Reprodução / Instagram / e Andy Santana / Brazil News

O jovem Antônio Baldini, neto de Elis Regina (1945-1982), fez uma rara aparição em público na noite de quinta-feira, 14, em São Paulo. Ao lado de uma amiga, o filho mais velho da cantora Maria Rita marcou presença no show de Flor Gil, neta de Gilberto Gil, realizado na Casa Bona.

Antônio, que completou 21 anos no último mês, foi fotografado por paparazzi na entrada do evento. Esbanjando simpatia, o herdeiro de Maria Rita com o diretor Marcus Baldini não poupou sorrisos para as câmeras.

Diferente da mãe e da avó, Antonio Baldini decidiu seguir uma carreira longe da música, mas não dos palcos. O jovem é contratado por uma agência em São Paulo e já dá seus primeiros passos como modelo.

Discreto, o neto de Elis Regina costuma compartilhar raríssimas fotos em suas redes sociais, que conta com pouco mais de 3 mil seguidores. Além de Antônio, Maria Rita também é mãe de Alice.

Elis, por sua vez, é avó de Arthur e André, filhos de João Marcello Bôscoli; e Rafaela, filha de Pedro Mariano. A artista faleceu em janeiro de 1982, aos 36 anos.

Veja as fotos do filho de Maria Rita:

Antônio Baldini, filho de Maria Rita - Foto: Andy Santana / Brazil News
Antônio Baldini, filho de Maria Rita - Foto: Andy Santana / Brazil News
Antônio Baldini, filho de Maria Rita - Foto: Andy Santana / Brazil News
Antônio Baldini, filho de Maria Rita - Foto: Andy Santana / Brazil News

Elis Regina nos palcos: Thainá Gallo aponta semelhança com atriz

A atriz gaúcha Thainá Gallo interpreta Elis Regina no espetáculo Tom Jobim Musical, com direção de João Fonseca. Em entrevista à CARAS Brasil, cedida em outubro de 2024, ela falou sobre a relação com a cantora, apontou semelhança entre elas e destacou desafios. 

"Elis, assim como eu, evadiu de Porto Alegre porque não tinha onde trabalhar, saiu do sul do país para viver no Rio de Janeiro. É interessante mas não surpreendente que a gente tenha feito o mesmo caminho, a cidade não oferece recursos pro artista sobreviver, falta incentivo e investimento", declarou Thainá. 

Quando soube que iria interpretar Elis nos palcos, Thainá conta que mergulhou na obra da artista, buscando referências para compor uma personagem; confira a entrevista completa com a atriz!

Leia também: Maria Rita lamenta 42 anos da morte da mãe, Elis Regina: 'Nunca é fácil'

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show.

