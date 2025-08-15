Ele cresceu! Neto de Elis Regina, Antônio Baldini faz rara aparição em show

Neto de Elis Regina e filho de Maria Rita, Antônio Baldini marcou presença em show em São Paulo ao lado de uma amiga; veja como ele está

O jovem Antônio Baldini, neto de Elis Regina (1945-1982), fez uma rara aparição em público na noite de quinta-feira, 14, em São Paulo. Ao lado de uma amiga, o filho mais velho da cantora Maria Rita marcou presença no show de Flor Gil, neta de Gilberto Gil, realizado na Casa Bona.

Antônio, que completou 21 anos no último mês, foi fotografado por paparazzi na entrada do evento. Esbanjando simpatia, o herdeiro de Maria Rita com o diretor Marcus Baldini não poupou sorrisos para as câmeras.

Diferente da mãe e da avó, Antonio Baldini decidiu seguir uma carreira longe da música, mas não dos palcos. O jovem é contratado por uma agência em São Paulo e já dá seus primeiros passos como modelo.

Discreto, o neto de Elis Regina costuma compartilhar raríssimas fotos em suas redes sociais, que conta com pouco mais de 3 mil seguidores. Além de Antônio, Maria Rita também é mãe de Alice.

Elis, por sua vez, é avó de Arthur e André, filhos de João Marcello Bôscoli; e Rafaela, filha de Pedro Mariano. A artista faleceu em janeiro de 1982, aos 36 anos.

