Ele cresceu! Filho de Danni Suzuki completa 14 anos e surge enorme

Danni Suzuki exibe foto atual do filho ao celebrar os 14 anos do rapaz e surpreende ao mostrar o quanto os dois se parecem

A atriz Danni Suzuki surpreendeu ao mostrar o quanto seu filho, Kauai, já cresceu! Nesta sexta-feira, 13, ela compartilhou fotos do rapaz nas redes sociais para celebrar o aniversário de 14 anos do herdeiro.

Nas imagens, ele mostrou o quanto já cresceu e que herdou os traços do rosto da mãe, o que os deixou parecidos com o passar dos anos. Na legenda, Suzuki destacou o orgulho que sente do filho.

"Hoje! 13 de junho, meu gigante faz 14 anos. Uma idade que não é mais infância…e também ainda não é vida adulta. É esse meio do caminho, intenso, curioso, desafiador e cheio de descobertas. Ver kauai chegar aos 14 é como assistir uma alma se abrindo pro mundo. É o momento em que o olhar muda, a postura muda…E a gente, como mãe, aprende a mudar junto. E nessa, o colo vira conversa. A bronca termina numa parceria. E o cuidado se transforma em confiança. Kauai, me surpreende a cada etapa, é feito de improvisos, de força e de liberdade. Ele cresce com uma luz única, com um coração sensível, com um olhar só dele e uma coragem de tomar decisões com tanta certeza que me inspira todos os dias", disse ela.

E completou: "Ele me faz chorar de rir, me faz pensar e refletir profundamente e me faz lembrar que educar é, acima de tudo, amar com presença. Minha maior gratidão dessa vida é sentir que ele me escolheu como mãe. E me mostra, todos os dias, que o amor deve ser leve, divertido, profundo e cheio de significado. Feliz vida, meu gigante. Te amo mais do que as palavras conseguem alcançar. E vou estar para sempre aqui, de perto ou de longe, te impulsionando na vida, como você faz comigo, mesmo sem saber".

