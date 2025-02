Após casamento dos filhos, Elaine Mickely refletiu sobre a síndrome do ninho vazio e como sua relação com Cesar Filho se fortaleceu desde então

Em conversa com os seguidores nesta quinta-feira, 20, Elaine Mickely refletiu sobre sua relação com Cesar Filho após os casamentos dos filhos, Luma e Luigi Cesar. Agora que a primogênita está em lua de mel com o empresário inglês Ed Beccle, a influenciadora contou que o clima de romance entre ela e o jornalista se intensificou na mansão onde vivem em Alphaville, Grande São Paulo.

"Tem muitas questões aqui sobre a síndrome do ninho vazio... Eu queria muito dizer aqui para vocês a importância do relacionamento de um casal. Eu e o Cesar estamos mais cúmplices, mais agarradinhos e namorandinhos do que nunca. Agora que a Luma está de lua de mel, estamos mais unidos do que nunca. É tão importante trazer esse equilíbrio para o casamento, de você e o seu marido serem felizes e se preencherem sem a presença dos filhos", destacou Elaine.

Vale lembrar que, no ano passado, Luigi, de 21 anos, se casou com Júlia Vieira, enquanto Luma, de 24 anos, oficializou a união com Ed, de 25 anos, no início de fevereiro. Ambos decidiram morar perto dos pais, em Alphaville.

"Eles (Luma e Ed) vão morar aqui no Brasil! Glória a Deus. Eles vão morar perto da minha casa, não é no mesmo condomínio, mas é próximo. O Luigi também mora próximo. O trabalho do Ed permite flexibilidade e que ele trabalhe online Quando tiver reuniões, ele dá uma esticadinha em Londres, Nova York... O Ed é mais brasileiro do que nós todos. Ele ama tudo aqui", celebrou ela, que ainda revelou que Cesar chegou a sugerir que eles se mudassem para uma casa menor, mas ela rejeitou a ideia.

"Meu marido chegou a dizer: 'Vamos sair dessa casa agora porque ela é muito grande só para a gente, tem muitos quartos'. Falei: 'De jeito nenhum. Primeiro que isso aqui foi um sonho de vida realizado. Construímos juntos essa casa, pela qual eu sou apaixonada. E, além disso, daqui a pouco vem os netos e a casa vai ficar movimentada muito em breve", finalizou Elaine Mickely.

Elaine Mickely fala por que a filha lutou pelo casamento e onde ela morará

A esposa de Cesar Filho, Elaine Mickely, falou sobre o casamento da filha, Luma Cesar, com o estrangeiro, Ed Beccle. Na quarta-feira, 19, a ex-atriz abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e recebeu algumas perguntas dos internautas sobre os recém-casados.

Em uma delas, a mulher do apresentador do SBT foi questionada sobre a herdeira dela ter lutado pela união com o empresário. Durante a cerimônia, em seu discurso, Elaine comentou que Luma lutou pela relação e, ao receber a dúvida, a famosa esclareceu o que quis dizer com sua declaração.

"Eu faço questão de responder essa pergunta, sabe por que? Vocês imaginem que, pra você confiar em um rapaz que seja brasileiro, você tem que saber da família dele, do trabalho dele, você tem que saber os princípios, da onde essa pessoa vem, em todos os sentidos, as intenções dele, você imagina o Ed sendo britânico, sendo inglês, é lá do outro lado do mundo, então a pessoa vem obviamente, sou aquilo, faço, com todas as características dele, só que pra você se certificar de tudo isso não é fácil", começou explicando. Veja na íntegra!

