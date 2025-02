Elaine Mickely e a filha perdem voo nas vésperas de casamento da herdeira

Com inúmeras bagagens para o casamento, Elaine Mickely e a filha, Luma Cesar, além do noivo perdem voo nas vésperas de cerimônia em Fortaleza

Na contagem regressiva para o casamento de sua filha, Luma Cesar, com o empresário estrangeiro, Ed Beccle, Elaine Mickely perdeu o voo com os noivos nesta quarta-feira, 05, em São Paulo. Por morarem em Alphaville, eles acabaram se atrasando para chegaram ao aeroporto.

Muito religiosa e cheia de fé, a esposa de Cesar Filho não deixou se abalar com o contratempo e, mesmo cheia de bagagens com os itens para a cerimônia, que acontecerá em Fortaleza, no Ceará , a ex-atriz global se mostrou otimista.

"Perdemos o nosso voo, porque a gente pegou muito trânsito, a gente mora fora aqui de São Paulo e aí com muitas bagagens, não tinha condição de despachar tudo isso com o tempo que a gente tinha ali, mas pegamos o próximo voo, deus cuidando sempre de todos os detalhes", compartilhou a mulher do comunicador do SBT.

Ainda nesta terça-feira, 04, Luma Cesar mostrou os últimos preparativos para sua produção para subir ao altar com o amado. A jovem impressionou ao exibir o local onde escolheu uma coroa para seu look de noiva.

Nos últimos dias, a herdeira de Cesar Filho revelou que não sabe onde será sua lua de mel, porque deixou nas mãos do companheiro a viagem para ser surpreendida. Contudo, ela contou como deu um jeito de preparar suas malas e estar pronta para cada passeio.

Quem é o noivo da herdeira de Cesar Filho?

O jovem, nascido em Hong Kong, mas que se divide entre Los Angeles (EUA), Londres (Inglaterra) e Brasil, contou um pouco de sua história de amor com a herdeira do comunicador e seu relacionamento com a família dela.

Resumidamente, Ed Beccle falou em um vídeo gravado com a sogra como conheceu Luma no México. "Conheci Luma no México, tivemos um grande jantar e quatro dias depois fomo num barco", disse como se tornaram amigos. "A gente se conheceu durante a quarentena, que fomos pra lá tomar vacina e coincidentemente ele estava lá", falou Elaine Mickely.

Com menos de 20 anos, Ed Beccle já tinha algumas empresas e a quinta foi seu aplicativo Glorify, uma plataforma de devocional e oração que recebeu um aporte de R$ 40 milhões de dólares.

