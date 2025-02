Elaine Mickely desabafa sobre síndrome do ninho vazio: ‘Cria pra quê?’

Esposa de Cesar Filho, Elaine Mickely revela como encara a síndrome do ninho vazio após o casamento dos filhos e dá dica para as mães na mesma situação

Esposa do apresentador Cesar Filho, Elaine Mickely viu seus dois filhos, Luigi Cesar e Luma Cesar, se casarem em menos de um ano e saírem de casa. Com isso, ela encarou de frente a síndrome do ninho vazio. Porém, a estrela não deixou a saudade ficar e decidiu reforçar a relação com o marido para passar pela fase de saída dos filhos de casa.

Em uma declaração nas redes sociais, Elaine garantiu que criou os filhos para que eles se casassem e formassem suas próprias famílias. Com isso, vê-los saindo de casa foi algo mais fácil. "A questão da síndrome do ninho vazio. Eu e o César estamos mais cúmplices, mais unidos, mais agarradinhos, mais namorandinho (sic) do que nunca. Então, esses dias em que a Luma está em Lua de Mel, nós estamos mais unidos do que nunca. E isso é tão importante, trazer esse equilíbrio para o casamento, em que você e o seu marido são felizes sem precisar se preencher somente com a presença dos filhos. Sem precisar se preencher somente com aquela alegria, com aquele movimento que os filhos trazem. Vocês precisam criar esse hábito, esse cotidiano feliz e alegre entre os casais, para quando os filhos saírem, vocês estarem fortalecidos para isso", disse ela.

E completou: "É uma sensação de dever cumprido, de realização, de que bom, glória a Deus pelos meus filhos estarem encaminhados com pessoas que eles amam, com pessoas maravilhosas, constituindo a família deles. Quando você cria um filho, você cria pra quê? Você cria pra que ele se torne uma pessoa digna de ter uma família. Uma pessoa com caráter exemplar pra que ele conquiste uma esposa, um marido".

Por fim, Elaine refletiu: "Nesse momento, quando eu vejo a casa em silêncio e vazia, e eu penso, onde será que eles estão? Eu sei que eles estão felizes. Eu sei que eles estão realizados e felizes. E isso é o que mais preenche o meu coração. Isso é o que deixa uma alegria interna transbordando, realmente, porque eu sei que eles estão felizes. Então, assim, tá tudo bem. Eu sei que eles estão vivendo o mundinho deles, e agora, obviamente, a gente tem que seguir a nossa vida. E tá tudo certo, faz parte".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ELAINE MICKELY (@elainemickely)

Leia também: Especialista explica por que Luma Cesar lutou pelo seu casamento: 'Medo'