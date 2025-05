Ela cresceu! Eva Huck rouba a cena em nova foto com a mãe

Angélica mostra nova foto com a filha caçula, Eva Huck, e o tamanho da menina chama a atenção: ‘Tá uma princesa linda!’

Filha de Luciano Huck e Angélica, a jovem Eva Huck, de 12 anos, surpreendeu a todos ao surgir enorme em uma nova foto com a mãe. No último domingo, durante a celebração de Dia das Mães, ela surgiu sorridente ao lado da mãe em uma foto compartilhada no Instagram.

Na imagem, Eva mostrou o quanto já cresceu e que está perto de alcançar a altura da mãe. A menina surgiu estilosa com saia bege e top cropped branco.

Nos comentários da foto, os fãs reagiram ao crescimento dela. “Eva cresceu. Tá uma princesa linda”, disse um seguidor. “A Eva está um escândalo de beleza”, afirmou outro. “Eva está muito linda”, declarou outro.

Além de Eva, Huck e Angélica são pais de Joaquim, de 19 anos, e Benício, de 16 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Eva completou 12 anos em setembro

A filha de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck, completou 12 anos e fez uma festa temática para celebrar o momento especial. No dia 25 de setembro de 2024, a mãe da menina, que sonha ser uma atriz da Broadway, revelou fotos do evento e chamou a atenção com os detalhes, principalmente o tema escolhido pela caçula.

A herdeira mais nova dos apresentadores então surpreendeu com o tema do musical da Broadway Mamma Mia! para seus 12 anos. A decoração foi feita em azul e inspirada no cenário da peça, que também é filme. As casas da Grécia apareceram reproduzidas até no bolo e flores rosa fizeram contraste.

A família também entrou no clima e usou looks parecidos. Luciano Huck e os filhos, Joaquim Huck e Benício Huck, foram com roupas em azuk. Angélica colocou um vestido branco, mas com detalhes em azul. Já Eva Huck teve mais de um look e mostrou que adora um brilho ao colocar mais de um macacão com vários brilhos.

"12 anos da nossa doce Eva! Que orgulho ver você crescendo e enchendo nossas vidas de alegria com sua alma tão pura, livre e bondosa. Cada dia ao seu lado é uma nova surpresa, e nos sentimos abençoados por te ver se tornando essa pessoa tão especial. Te amamos muito e estaremos sempre aqui, te aplaudindo e torcendo por todos os seus sonhos", escreveu a mamãe coruja.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Leia também: Angélica faz viagem só com a filha caçula, Eva Huck: 'Foi mágico'