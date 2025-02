Edy e Raissa comentam sobre situação financeira após o BBB: 'Não mudou nada'

Os ex-BBBs Edy e Raissa comentaram como está a situação financeira após a participação no famoso reality show da Rede Globo

Com certeza, o Big Brother Brasil, reality show da Rede Globo, é capaz de mudar vidas. Mas nem sempre essa mudança é instantânea.

A dupla Edy e Raissa, que foi eliminada do jogo com 50,70% dos votos, contou como está a vida após a participação no programa. Em entrevista para André Moura, na rádio Boa FM, eles contaram que ainda não viram uma mudança significativa.

"Ainda não mudou nada, muito pelo contrário. Saímos do programa já devendo algumas coisas e quando voltamos a dívida aumentou. Agora a gente corre atrás, a gente trabalha e consegue colocar tudo em dia. Tenho certeza que vai melhorar muito, tudo no prazo e no seu tempo. A nossa hora chegou, fomos para um programa que deu muita visibilidade e tenho certeza que agora o reconhecimento e a questão financeira vão melhorar muito", disse o artista circense.

Volta ao trabalho

Edilberto e Raissa, segunda dupla eliminada do BBB 25, já retomaram a rotina que possuíam antes de entrar no reality show da TV Globo. Pai e filha, que deixaram a competição com 50,70% da média de votos do público, voltaram a se apresentar no circo da família, em Minas Gerais.

O ex-brother usou as redes sociais para celebrar o retorno ao trabalho tão querido por ele. "E aí, turma! Olha onde eu estou. De volta para a minha casa", declarou Edilberto em um vídeo.

"O lugar que eu acho que é mágico, onde desperta sonhos, alegrias, sorrisos, é aqui. Tudo isso é aqui, no circo. Sempre que você tiver oportunidade e puder fazer uma visita, faça. Sorrir ainda é o melhor remédio. E viva o circo!", completou o ex-BBB.

Raissa também dividiu com o público um pouco de seu retorno ao circo. Em uma rede social, a ex-sister compartilhou uma foto onde aparece produzida para uma apresentação no local. "Hoje tem", comemorou ela, bastante sorridente no clique.

