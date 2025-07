Edu Guedes: trajetória na TV, relação com Ana Hickmann e diagnóstico de câncer

Da estreia nos anos 1990 à união com Ana Hickmann, chef e apresentador Edu Guedes encara novo desafio de saúde; saiba mais

Edu Guedes começou sua carreira na TV como colunista de culinária no Mulheres (TV Gazeta), entre 1998 e 2000. Em 2001, integrou o Note e Anote (Record) e ficou em evidência com o quadro "Tá na Mesa", no Tudo a Ver, em 2004. No ano seguinte, assumiu a apresentação do matinal Hoje em Dia, ao lado de Ana Hickmann e Britto Júnior, permanecendo até 2015.

Após uma década no Hoje em Dia, migrou para a RedeTV! em 2015 para comandar o Melhor pra Você e depois o Edu Guedes e Você. Em setembro de 2020, foi para a Band apresentar o The Chef, retornando em 2024 à RedeTV! com o programa Fica Com a Gente.

Formação e automobilismo

Edu Guedes é formado em Administração pela FMU e também estudou gastronomia em Bolonha, na Itália. Apesar de ter começado sua carreira profissional no mercado financeiro, foi na culinária que encontrou sua verdadeira vocação. Ao retornar ao Brasil, decidiu seguir o caminho gastronômico, o que mais tarde o levaria à televisão.

Fora da cozinha e das câmeras, Edu sempre demonstrou interesse pelo automobilismo. Ele chegou a competir profissionalmente em categorias como a Porsche GT3 Cup, participando de provas oficiais e mantendo o esporte como uma de suas grandes paixões pessoais. Em diversas entrevistas, o apresentador já afirmou que pilotar é um dos seus hobbies favoritos.

Relacionamentos

Edu casou-se com a apresentadora Eliana em dezembro de 2004, separando-se em 2007. Em agosto de 2008, uniu-se à empresária Daniela Zurita; com quem teve uma filha, Maria Eduarda, que nasceu em fevereiro de 2009. O casal se divorciou em outubro de 2012. Posteriormente, namorou a dermatologista Thais Jerez (2013–2016), a jornalista Érica Reis (2016–2018) e a bailarina Jaque Ciocci.

A relação entre Edu Guedes e Ana Hickmann começou como uma amizade nos bastidores da televisão, quando os dois passaram a apresentar juntos o programa Hoje em Dia, na Record, a partir de 2005. A convivência diária criou uma conexão forte e duradoura, que se manteve mesmo após a saída de Edu do programa e a mudança de rumos na carreira de ambos. Em 2023, após o fim do casamento de Ana com Alexandre Correa, os dois se reaproximaram de forma mais intensa.

Relação com Ana Hickmann

No início de 2024, começaram a surgir especulações sobre um possível romance, que foi confirmado oficialmente por eles em março daquele ano. O casal assumiu o relacionamento publicamente nas redes sociais e passou a aparecer junto em eventos e viagens. Em setembro de 2024, durante uma viagem a Portugal, Edu pediu Ana em casamento. A união civil aconteceu em maio de 2025, em uma cerimônia íntima apenas para familiares.

Descoberta do câncer

No dia 5 de julho de 2025, Edu Guedes passou por cirurgia de emergência no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após sofrer uma crise renal que levou os médicos a encontrar nódulos no pâncreas.

