Edu Guedes ganha 'mimo' de Ana Hickmann após alta hospitalar: 'Juntos'

Esposa de Edu Guedes, a apresentadora Ana Hickmann preparou uma surpresa especial para celebrar a alta hospitalar do amado

Edu Guedes já está em casa! O apresentador e chef de cozinha recebeu alta hospitalar na sexta-feira, 11, após passar por quatro cirurgias nos últimos dias. O comunicador retirou pedras nos rins e um tumor do pâncreas.

E o retorno de Edu, claro, foi bastante comemorado pela família. A apresentadora Ana Hickmann, esposa do chef, contou ao público que preparou um jantar bastante especial para celebrar a ótima evolução no quadro de saúde do amado.

Por meio das redes sociais, a loira mostrou detalhes da refeição feita por ela: atum com gergelim e brócolis, salada, vinagrete e guacamole. Para fechar o jantar com chave de ouro, Ana separou algumas frutas vermelhas para sobremesa.

" Acabamos de fazer fisioterapia em casa, e olha só: primeiro jantar juntos, os dois! ", declarou a apresentadora do 'Hoje em Dia', da Record TV. Mais cedo, ao anunciar a volta de Edu Guedes para casa, Ana Hickmann mencionou a rápida recuperação do marido.

"Hoje é um dia muito especial pra nossa família!!!! Dr Marcelo Bruno Rezende deu alta pro Edu 10 dias antes do previsto. Meu amor está de volta em casa!!! Que alegria!!! Preparei um almoço surpresa para recebê-lo com todo amor do mundo. Muita gratidão a Deus, aos médicos e a todos os profissionais que cuidaram do Edu com tanto carinho. A recuperação dele está sendo maravilhosa. Muito obrigada a todos que rezaram por ele. Está dando certo!!!!", disse ela.

O que aconteceu com Edu Guedes?

Em um relato, Edu Guedes contou todos os detalhes desde a primeira dor que sentiu até a cirurgia de remoção do câncer. Para começar, ele relembrou que expeliu uma pedra do rim no final de abril, mas não procurou um médico, mesmo depois de ver sangue na urina.

Edu, porém, voltou a passar mal e precisou ir às pressas ao hospital, que foi quando fez a primeira cirurgia. Após a operação, ele descobriu que precisaria de mais duas cirurgias nos rins e também recebeu o diagnóstico de câncer no pâncreas.

O apresentador revelou que seu diagnóstico foi feito bem no início da doença e o tumor estava em uma parte do órgão que podia ser removida; confira o relato completo de Edu Guedes!

