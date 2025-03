Edu Guedes encoraja Ana Hickmann em momento difícil: 'Irá vencer'

Em meio às dificuldades, Edu Guedes encoraja Ana Hickmann e fala sobre terem se envolvido após 21 anos de terem se conhecido

Noivos e muito apaixonados, Edu Guedes e Ana Hickmann encantaram os internautas com mais uma declaração de amor. Em sua rede social, o apresentador postou fotos com a amada neste sábado, 01, e escreveu um texto para encorajá-la.

Primeiro, o empresário falou sobre terem se conhecido há mais de 20 anos e terem tido uma longa amizade, sem imaginar que poderiam se tornar um casal. Depois, o chefe de cozinha enalteceu o papel de sua companheira e falou que ela vencerá as batalhas que está enfrentando desde o fim do casamento que ela teve com o pai de seu filho.

"Há 21 anos nos conhecemos, nunca podia imaginar que depois te tanto tempo de muitos trabalhos e amizade estaríamos juntos. Esse ano talvez tenha sido o mais difícil e desafiador da sua vida. Mas com muito esforço e trabalho você a cada dia me mostra como é uma excelente mãe, dona de casa e mulher. Tenho certeza que irá vencer e passar por todos os desafios e dificuldades que te deixaram. A sua força e coragem me motivam a estar a seu lado para o que você precisar", falou.

"A verdade sempre irá prevalecer, algumas coisas podem demorar um pouco mais para serem solucionadas mas pessoas de bem e do bem como você merecem o melhor e serem felizes. Que todos os seus sonhos acontecem e este recomeço possa te mostrar um final mais feliz e que sempre buscou, te amo", escreveu para a loira.

Ainda nos últimos dias, Ana Hickmann revelou quantos quilos ganhou dede o último ano e surpreendeu ao revelar os números.

O namoro e noivado de Ana Hickmann e Edu Guedes

Edu Guedes e Ana Hickmann oficializaram o noivado do dia 14 de setembro de 2024. Na ocasião, eles compartilharam alguns cliques com os seguidores das redes sociais. O casal organizou uma festa privada para 50 convidados, sendo eles familiares e padrinhos de casamento.

A ocasião aconteceu durante a tarde na fazenda do apresentador em Araras, no interior de São Paulo, e reuniu os entes queridos para celebrar o amor.

O casal foi, por muitos anos, uma dupla de amigos e chegaram a apresentar o programa Hoje Em Dia, da Record, juntos. A ex-modelo só conseguiu enxergar o amigo como um possível companheiro de vida após a separação conturbada o ex-marido, marcada por um episódio de violência doméstica.

Depois de três meses compartilhando a felicidade em suas redes sociais, o casal decidiu trocar alianças em durante uma viagem a Portugal. Confira!

