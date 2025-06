Edu Guedes confessa sobre relacionamento com Ana Hickmann: 'Nunca imaginei'

Ana Hickmann e Edu Guedes celebram o Dia dos Namorados nesta quinta, 12, e trocam declarações românticas nas redes sociais

A apresentadora Ana Hickmann e o apresentador Edu Guedes estão comemorando mais um Dia dos Namorados nesta quinta-feira, 12. Recém-casado, o apresentador compartilhou diversas fotos ao lado da esposa em sua rede social e confessou que jamais imaginou que eles viveriam um romance após tantos anos de amizade.

"Aninha, depois de tanto tempo que nos conhecemos, nunca imaginei que tudo isso aconteceria. Você é muito especial e, mesmo com tudo o que enfrenta, consegue ser muito feliz. Sinto muito orgulho de você e te amo para sempre!", escreveu Edu na legenda da publicação.

Já Ana Hickmann declarou: "Amor! Amor! Para o amor não existe tempo e nem fronteiras , descobri que não tem hora de chegar e que tem o poder de derrubar qualquer barreira. Você é minha alma gêmea, você me provou que vale a pena. Acordar ao seu lado é muito especial. Fico esperando seu abraço, seu beijo de bom dia. Te amo!!!! Pra sempre sua namorada"

Veja as publicações:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Edu Guedes (@eduguedesoficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

O relacionamento de Ana Hickmann e Edu Guedes

Ana e Edu foram alvos de rumores de que estavam se aproximando no início de 2024. Inclusive, eles chegaram a ser vistos juntos em viagens, mas sempre diziam que eram apenas amigos. Em março do mesmo ano, os dois assumiram o relacionamento.

Em vídeo compartilhado no YouTube, os dois relembraram como se aproximaram e contaram a iniciativa do encontro foi por parte do chef de cozinha. "Eu falei: 'Vamos jantar dia 18 [de dezembro]?", revelou Edu, e a loira confessou que quase não foi ao jantar e explicou o motivo. "Estávamos eu, minha irmã, minha equipe de advogados desmontando uma série de coisa, e eu quase não fui. Mas aí eu falei: 'Quer saber de uma coisa? Tô precisando dar risada, quero rir com meus amigos, quero começar a fazer tudo diferente'. E fui", revelou Ana.

Pouco tempo depois, o casal revelou que ambos tomaram iniciativas em momentos diferentes. "Quem tomou iniciativa de fazer o primeiro convite foi ele. Ele insistiu e venceu por insistência. Mas quem deu a iniciativa do primeiro beijo fui eu", contou a apresentadora.

Em junho de 2024, eles anunciaram o noivado. Já em maio deste ano, ela contou que eles já estavam casados. "Nós já casamos no civil. Já se separou? Sim, graças a Deus. Já casou no civil? Sim, graças a Deus. Mas eu quero meu casamento religioso do jeito que a gente merece e que eu sempre sonhei. Vai acontecer”, afirmou ela.

Leia também: Recém-casada, Ana Hickmann revela se planeja filhos com Edu Guedes