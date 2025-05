Edson Celulari reage após Claudia Raia revelar intimidade da filha

Edson Celulari faz comentário após a ex-mulher, Claudia Raia, contar que fez ‘produção' para a primeira vez da filha

O ator Edson Celulari se pronunciou após a ex-mulher, a atriz Claudia Raia, revelar um detalhe sobre a intimidade da filha. Em uma entrevista, ela disse que produziu uma noite especial para a filha ter sua primeira relação sexual. A fala dela repercutiu na internet e o ator se manifestou.

Ao ser questionado por um repórter que estava no aeroporto, Celulari tentou despistar sobre o assunto. “Não fui consultado. Não vi essa declaração dela. Só acho que, se a Sofia curtiu o que vivenciou, está tudo bem. Eu acho que você tem que perguntar isso para ela”, disse ele.

O que Claudia Raia falou sobre a intimidade da filha?

No podcast PodDelas, Claudia Raia contou que foi a responsável por produzir o cenário para filha ter sua relação íntima pela primeira vez. “Quando ela começou com essa história, a gente organizou tudo, fiz toda uma produção. Produzi a transa, falei ‘qualquer coisa me chama’ e saí. E foi lindo, foi incrível”, declarou.

Claudia ainda ressaltou que possui uma relação livre de tabus com a herdeira. "Fomos ao ginecologista, sentei do lado, ela disse que eu poderia ficar, é muito natural. Sempre falamos de tudo, de masturbação, de tudo", afirmou.

O mesmo vale para o filho mais velho. Claudia afirmou que Enzo também compartilha detalhes da sua vida íntima. "Eu sabia de tudo. Não perguntei, eles contaram. O Enzo conta para mim. O Jarbas fala: 'Nunca vi isso na vida, um filho homem que tem essa relação com a mãe'", disse ela

Quando Claudia Raia e Edson Celulari se separaram?

A separação de Claudia Raia e Edson Celulari foi anunciada em julho de 2010, após 17 anos de relacionamento. Na época, ela disse que o divórcio foi um momento difícil, mas que superou. Juntos, eles tiveram dois filhos, Enzo e Sofia.

Hoje em dia, Edson Celulari é casado com a atriz Karin Roepke, com quem teve mais uma filha, Chiara. Por sua vez, Claudia Raia é casada com o ator Jarbas Homem de Mello, com quem teve mais um filho, Luca.