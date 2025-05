Edson Celulari celebra formatura da filha: 'Nos enche de orgulho'

O ator Edson Celulari prestou uma homenagem especial para sua filha, Sophia Raia, que se formou em Nova York, nos Estados Unidos

Edson Celulari usou as redes sociais nesta quinta-feira, 15, para celebrar a formatura de Sophia Raia, sua filha com a atriz Claudia Raia. A jovem de 22 anos concluiu a graduação em Comunicação e Artes, na New York University (NYU).

O ator compartilhou um vídeo mostrando a cerimônia luxuosa, que aconteceu no Yankee Stadium, estádio de futebol tradicional de Nova York, e parabenizou a herdeira. "Ela desbravou e conquistou, com coragem e excelência!!!! Parabéns, filha. Você nos enche de orgulho e nós te aplaudimos. Você agora é uma cidadã do mundo, vá em frente, como formanda da Tisch NYU, como mulher, como brasileira, implantando suas ideias e seus sonhos. Eu te amo, guerreira!!!", disse o artista, que também é pai de Enzo Celulari, de 28 anos, e de Chiara, de três, sua filha com Karin Roepke.

Claudia Raia também celebrou a formatura de Sophia em sua rede social. "Hoje minha filha se forma. Sophia, minha menina luz. Voou longe, com uma coragem quieta. Colocou a Big Apple no bolso — com delicadeza e firmeza. Como quem sabe onde quer chegar, mesmo sem sinalização no caminho. Fez amigos. Espalhou empatia. Tem um sorriso largo, um olhar que escuta, uma perspicácia rara. E uma alegria que acende qualquer sala onde entra. (...) Que esse diploma seja só a primeira cena de um filme onde você é diretora, protagonista e, sobretudo, autora da própria história", disse a atriz em um trecho.

Confira:

Edson Celulari reage após Claudia Raia revelar intimidade da filha

O ator Edson Celulari se pronunciou após a ex-mulher, a atriz Claudia Raia, revelar um detalhe sobre a intimidade da filha. Em uma entrevista, ela disse que produziu uma noite especial para a filha ter sua primeira relação sexual. A fala dela repercutiu na internet e o ator se manifestou.

Ao ser questionado por um repórter que estava no aeroporto, Celulari tentou despistar sobre o assunto. "Não fui consultado. Não vi essa declaração dela. Só acho que, se a Sofia curtiu o que vivenciou, está tudo bem. Eu acho que você tem que perguntar isso para ela", disse ele.

